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Для Украины снимают табу по поставкам дальнобойных ракет - Зеленский

17 февраля 2023, 21:21
Зеленский рассказал, что обсуждал данный вопрос и во время встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / president.gov.ua, pixabay

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина делает все для того, чтобы улучшить свое вооружение.

В вечернем обращении президент отметил, что в общении с партнерами уже снимается табу по поставкам дальнобойных ракет.

Он напомнил, что в последние недели продолжается дипломатический марафон, во время которого ведутся переговоры с представителями разных стран.

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"Уже создана танковая коалиция, уже снимается табу по поставкам дальнобойных ракет, уже есть достижения в усилении нашей артиллерии и уже мир услышал, насколько необходимо для общемировой безопасности создание авиационной коалиции", - сказал Зеленский.

Он также рассказал, что обсуждал данный вопрос и во время встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

"Говорил и сегодня об этом с Рютте и в течение недели со всеми лидерами. Продолжу эти переговоры и на следующей неделе", - подчеркнул президент.

Зеленский

Когда Украина может получить дальнобойные ракеты

Накануне советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что вопрос предоставления Украине ракет повышенной дальности также находится на столе переговоров.

По его словам, партнеры понимают, насколько необходимо такое оружие украинским военным. Ведь для существенного снижения возможностей российской армии нужно уничтожать их склады и другие военные объекты, которые оккупанты размещают на расстоянии 100 и более километров от линии фронта. Именно на таком расстоянии сконцентрированы все важные для захватчиков точки – склады артиллерии, ракеты, в частности, С-300, а также мобилизационный резерв.

"Это надо уничтожать. И это тоже партнеры понимают. И это тоже обсуждается, но уже в логистических форматах: что нужно, в каком количестве, когда, на каких направлениях. Но это, безусловно, не публичная составляющая", – объяснил советник председателя ОП.

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