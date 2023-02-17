Мы должны победить "Путинов": Зеленский предупредил мир о российской агрессии

Президент призвал "освободить Украину и Европу, потому что когда российское оружие стреляет по нам, оно уже нацелено на наших соседей".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская агрессия грозит не только Украине.

По словам президента, мир должен помочь украинцам победить в войне, чтобы победить главу Кремля Владимира Путина, что позволит преодолеть подобных ему диктаторов по всему миру.

"Теперь мы все, целый свободный мир не имеем альтернативы, кроме победы на Голиафом, который пришел уничтожить наши жизни. Быть Давидом означает бороться. Мы не имеем еще Давидова праща из Израиля, но надеюсь, что это только временно", - заявил Зеленский на Мюнхенской конференции безопасности.

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Президент призвал "освободить Украину и Европу, потому что когда российское оружие стреляет по нам, оно уже нацелено на наших соседей".

"Может ли Европа быть вопросом компромисса? Нет. Мы должны освободить от российской агрессии потенциально каждую европейскую конституцию и каждую сферу мировой экономики... Мы, объединенные Давиды этого мира, должны победить "Путинов" разбросанных по всему миру", - подытожил Зеленский.

Война России против Украины

Недавно российский оппозиционер и публицист из США Андрей Пионтковский заявил, что РФ готовится к капитуляции и отводу войск из Украины. Российский диктатор Владимир Путин высидит на своем президентском кресле еще 2-3 месяца. Публицист заметил, что Путин и пропагандисты изменили свою риторику о войне. Теперь они не отрицают возможного отхода.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что российский диктатор Владимир Путин может пойти на крайние меры, чтобы добиться паузы в войне, которая ему сейчас очень нужна. Ради этого глава Кремля может созвать Совет Безопасности Организации Объединенных Наций и на нем выступить с требованием объявить в войне перемирие и начать мирные переговоры.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов убежден, что в 2023-й станет годом наступления ВСУ. По мнению чиновника, о таком сценарии свидетельствует усиление военной помощи со стороны Запада в виде оказания БМП Bradley, Marder, бронетранспортеров Bastion, бронемашин AMX-10 RC и ЗРК Patriot.

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