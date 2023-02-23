Риск применения ядерного оружия возрастает: Згурец – о приостановлении участия РФ в ядерном договоре

Россия в очередной раз пытается запугивать Запад с помощью танцев вокруг ядерного потенциала, чтобы тот среди прочего ограничил помощь Украине, отметил эксперт.

Путин вновь затеял ядерный шантаж, но реальное применение ядерного оружия поставит точку на существовании Росси, считает Сергей Згурец / Главред

Во время выступления перед Федеральным собранием российский президент Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, а также готова провести ядерные испытания, если к этому также прибегнут США. И суток не прошло, как соответствующий закон был принят Госдумой РФ.

В Соединенных Штатах назвали решение Москвы "досадным и безответственным", но, как отметил госсекретарь США Энтони Блинкен, Штаты остаются открытыми к обсуждению этого вопроса. В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что своим решением Россия разрушила всю архитектуру контроля над вооружениями.

Военный эксперт, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в интервью Главреду рассказал, какие последствия будет иметь приостановка участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, объяснил цели, которые Москва преследует, в очередной раз начиная ядерный шантаж, а также предостерег о росте угрозы использования ядерного оружия после решения РФ.

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Что это решение будет означать на практике? Россия будет наращивать свои ядерные вооружения? Для каких именно действий Москва развязывает себе таким образом руки?

Прежде всего договор ограничивал количество боезарядов, которые могли быть у США и России, и их носителей (воздушных, морских и наземных). Все это предусматривало две главные процедуры – инспекцию и предупреждение.

Что касается первой процедуры, то речь шла о взаимных инспекциях объектов ядерного вооружения. Но в последнее время Россия отказывалась пускать американских наблюдателей на свои объекты.

Что касается второй – стороны обязывались предупреждать друг друга, когда, например, подводная лодка, являющаяся носителем ядерного оружия, выходила в море, когда перемещались баллистические ракеты или открывались соответствующие шахты. Обо всех подобных действиях должны были быть предупреждения.

Фактически существовал определенный механизм прозрачности, призванный минимизировать риски неадекватных действий обеих сторон и основания для подозрений.

Теперь, если Россия приостанавливает участие в этом договоре, непредсказуемость возрастает, и подозрений будет больше. Кроме того, возрастают риски в зоне ядерного использования, потому что ни одна из сторон не доверяет другой.

Почему Путин подчеркнул, что речь идет именно о приостановлении участия в договоре, а не о выходе из него? Он особо отметил этот момент в речи.

Путин осознает, что это сможет быть аргументом в дальнейших переговорах. Ведь когда россияне не пускали инспекторов на свои объекты ядерного вооружения, они хотели обменять сохранение этого режима инспекций на ослабление санкций в отдельных сферах. Но России не удалось обменять санкции на допуски инспекторов к объектам.

И сейчас Россия сохраняет эту переговорную ячейку, потому и говорит о приостановлении своего участия в договоре. Так что это, скорее, политический шантаж с той же целью – найти вариант ограничения санкций по отдельным пунктам.

То есть цель этого решения России – дальнейшие торги?

И торги, и угрозы – все в одном пакете. Ведь фактически сейчас речь идет о том, что россияне становятся непредсказуемыми и снова начинают запугивать мир ядерным оружием. Поэтому теперь понадобится значительно больший контроль над всеми их действиями, в том числе с использованием аэрокосмической разведки и других средств. Придется усиленно контролировать то, что происходит в российских ядерных силах, которыми РФ время от времени угрожает Западу, в том числе в контексте войны в Украине.

Получается, последствия для международной безопасности это решение Москвы будет иметь довольно существенные?

Да. Это попытка очередного шантажа. Попытка – в виде бесконтрольности над процессами развития ядерных сил. Это еще один фактор разрушения имеющихся механизмов в области контроля над вооружениями.

Как вы думаете, какой реакции Путин ожидает на это свое заявление? Что он сейчас хочет услышать от США?

Путин таким образом пытается в очередной раз подтолкнуть к переговорам и в очередной раз напомнить о своих возможностях применить ядерное оружие. По сути, он сказал, что Россия может использовать ядерное оружие, когда ситуация будет казаться им угрожающей национальной безопасности Российской Федерации.

Так что я воспринимаю это как вариант очередного запугивания европейцев и американцев. Косвенно это должно повлиять и на ограничение помощи Украине в поставках тех или иных вооружений.

Другими словами, это запугивание Россией Запада посредством танцев вокруг ее ядерного потенциала.

Какие последствия для России может иметь это решение? Будут ли с ней иметь дело те страны, которые до сих пор поддерживали с Москвой отношения или были ее партнерами? Или теперь Лаврова не захотят видеть даже в Эритрее?

Скорее, это был сигнал именно ядерным странам. Поскольку страны, имеющие ядерное оружие, понимают, что ситуация в области развития ядерных вооружений становится достаточно индивидуалистической, а это дестабилизирует мир в целом. Потому что получается, что ядерные государства могут вести себя так, как они хотят, в частности, могут шантажировать другие страны ядерным оружием, как это делает Россия. Такие действия расшатывают ограниченную группу стран с ядерным потенциалом, потому что это будет искушать безъядерные страны стремиться к ядерному оружию.

Поэтому такое поведение России прежде всего будет иметь влияние на страны, которые понимают значение ядерного оружия и стремятся к нему.

Кто такой Сергей Згурец Сергей Згурец – украинский журналист и военный эксперт. Автор научных изданий о военно-промышленном комплексе Украины. Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, главный редактор одноименного журнала. Член правления гражданской организации Лига оборонных предприятий Украины, пишет Википедия.

То есть не стоит ожидать, что круг друзей Путина после такого шага России сузится?

Важной является реакция Китая. Потому что разговоры о возможности использования ядерного оружия, о чем фактически и говорил Путин, очень раздражают Китай. Поскольку китайцы хотят сохранять прогнозируемость в этой сфере.

Приостановка участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях повлечет за собой переговоры с китайской стороной, которая способна влиять на Российскую Федерацию.

Происходит своеобразная закулисная дуэль между США и РФ, потому что они сейчас воспринимают друг друга через призму ядерной угрозы. Ведь не будет инспекций, которые предусматривал договор и которые были нацелены минимизировать взаимные подозрения.

Неядерные государства сейчас будут смотреть на то, как будут реагировать другие ядерные страны на действия России, которая может выходить из любых договоров и пытается встать на путь бесконтрольного развития ядерной промышленной и ядерной военной составляющих, чтобы, таким образом, запугивать другие страны.

Именно на это следует обращать больше внимания, а не на то, что будут ограничены какие-то контакты с Российской Федерацией.

Контакты стран мира с Россией и так крайне ограничены. Стран, которые до сих пор остаются сторонниками России, очень немного, в частности, Иран и Северная Корея. Есть и нейтральные страны типа Китая – они не разделяют подходы РФ, которые являются захватническими и такими, что разрушили все существующие правила поведения в цивилизованном мире.

Сейчас поговаривают, что Китай может начать поставлять России летальное оружие. Как вы думаете, могут ли такие действия России как приостановке участия в договоре повлиять на окончательное решение Пекина о помощи или недопомоги РФ?

Думаю, Китай будет учитывать эту ситуацию. Скорее всего, он продолжит занимать нейтральную позицию и не будет поставлять оружие Российской Федерации. Однако он будет говорить о том, что доминирование в мире одной страны является неправильным, намекая на Соединенные Штаты.

Поэтому позиция Китая будет сформирована через призму его собственного видения мира, которая, условно говоря, будет направлена на то, что однополярный мир недопустим, поэтому надо создавать мир, где существуют страны с разными вариациями и видениями.

Такая концепция не создает каких-то рисков для Украины, как по мне. Но, с другой стороны, она частично будет учитывать заявления России о создании альянсов, направленных на противодействие другим странам.

Ваши впечатления – насколько сегодня мир близок к ядерной войне, и насколько сам Путин готов нанести ядерный удар? Или это только блеф и шантаж Кремля?

После первых попыток Путина играть с ядерным оружием (стоит отметить, что речь идет об использовании тактического ядерного оружия) США доступно объяснили ему, что это будут последние действия Российской Федерации. Потому что потенциал Соединенных Штатов позволяет обеспечить полное уничтожение Российской Федерации. Так же и российский потенциал существенно угрожает Соединенным Штатам. В этом до сих пор сохранялся определенный баланс, но Россия пытается его нарушить, когда говорит о приостановке участия в договоре, ведь так она создает лазейки для более рискованного поведения.

Впрочем, Россия вряд ли на самом деле готова использовать тактическое, а, тем более, стратегическое ядерное оружие. Этот путь поставит точку на существовании Российской Федерации и создаст угрозу для всего мира.

В своем обращении Путин не говорил ни об "успехах" России на фронте, ни о новой волне мобилизации, ни о перспективах этой войны, зато он подал сообщение о приостановлении участия в этом договоре как "вишенку на торте", как будто вся его речь была именно ради этого месседжа. О чем это, с вашей точки зрения, свидетельствует? Путину больше нечем пугать мир, и он снова хватается за свой "последний аргумент" – ядерную дубинку?

На данный момент Россия не смогла добыть никаких успехов и результатов в свою пользу на поле боя. Поэтому сейчас фактически речь идет об упаковывании текущей ситуации в реалии "священной войны", в которой россияне борются со всем Западом, США, НАТО, и, таким образом, они как бы обезопасили свою страну от агрессивных действий Украины, которую поддерживает коллективный Запад. Мол, собственно это и повлекло начало "СВО".

Подобные идеологемы – это единственное, что остается в распоряжении Путина. Он ими будет пользоваться и в дальнейшем. Он только и может, что использовать идеологическую основу для создания новой концепции боевых действий, чтобы кормить этим россиян на протяжении длительного времени, пытаясь растянуть войну на значительный период.