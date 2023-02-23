Военный эксперт пояснил, пошел ли Путин на новый виток ядерного шантажа

Как считает военный эксперт Сергей Згурец, русский диктатор Владимир Путин отчаянно ищет идеи для дальнейших торгов со странами Запада.

Владимир Путин и Сергей Згурец / коллаж фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Русский диктатор Владимир Путин объявил о том, что РФ приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), а не о том, что выходит из него – для дальнейших торгов со странами Запада. Об этом в интервью Главреду заявил военный эксперт, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

"Путин осознает, что это сможет быть аргументом в дальнейших переговорах. Ведь когда россияне не пускали инспекторов на свои объекты ядерного вооружения, они хотели обменять сохранение этого режима инспекций на ослабление санкций в отдельных сферах. Но России не удалось обменять санкции на допуски инспекторов к объектам. И сейчас Россия сохраняет эту переговорную ячейку, потому и говорит о приостановлении своего участия в договоре. Так что это, скорее, политический шантаж с той же целью – найти вариант ограничения санкций по отдельным пунктам", ‒ сказал он.

Кто такой Сергей Згурец Сергей Згурец – украинский журналист и военный эксперт. Автор научных изданий о военно-промышленном комплексе Украины. Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, главный редактор одноименного журнала. Член правления гражданской организации Лига оборонных предприятий Украины, пишет Википедия. видео дня

Как считает Згурец, речь идет о том, что Путин и страна-агрессор, Россия, в очередной раз запускают ядерный шантаж.

"И торги, и угрозы – все в одном пакете. Ведь фактически сейчас речь идет о том, что россияне становятся непредсказуемыми и снова начинают запугивать мир ядерным оружием. Поэтому теперь понадобится значительно больший контроль над всеми их действиями, в том числе с использованием аэрокосмической разведки и других средств. Придется усиленно контролировать то, что происходит в российских ядерных силах, которыми РФ время от времени угрожает Западу, в том числе в контексте войны в Украине", ‒ подытожил он.

Послание диктатора Путина Федеральному собранию

Кремлевский директор Владимир Путин во вторник, 21 февраля, выступил со своим посланием Федеральному собранию. Он обрушился пропагандистскими обвинениями в адрес Украины и Запада.

Основные тезисы из речи Путина можно почитать в материале: Долгая война против Украины и угроза ядерными испытаниями: что наляпал Путин в своем послании.

Cреди прочего Путин заявил, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

Другие новости по теме: