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Военный эксперт пояснил, пошел ли Путин на новый виток ядерного шантажа

23 февраля 2023, 10:04
Как считает военный эксперт Сергей Згурец, русский диктатор Владимир Путин отчаянно ищет идеи для дальнейших торгов со странами Запада.
Путин, Згурей
Владимир Путин и Сергей Згурец / коллаж фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Русский диктатор Владимир Путин объявил о том, что РФ приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), а не о том, что выходит из него – для дальнейших торгов со странами Запада. Об этом в интервью Главреду заявил военный эксперт, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

"Путин осознает, что это сможет быть аргументом в дальнейших переговорах. Ведь когда россияне не пускали инспекторов на свои объекты ядерного вооружения, они хотели обменять сохранение этого режима инспекций на ослабление санкций в отдельных сферах. Но России не удалось обменять санкции на допуски инспекторов к объектам. И сейчас Россия сохраняет эту переговорную ячейку, потому и говорит о приостановлении своего участия в договоре. Так что это, скорее, политический шантаж с той же целью – найти вариант ограничения санкций по отдельным пунктам", ‒ сказал он.

Кто такой Сергей Згурец

Сергей Згурец – украинский журналист и военный эксперт. Автор научных изданий о военно-промышленном комплексе Украины. Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, главный редактор одноименного журнала. Член правления гражданской организации Лига оборонных предприятий Украины, пишет Википедия.

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Как считает Згурец, речь идет о том, что Путин и страна-агрессор, Россия, в очередной раз запускают ядерный шантаж.

"И торги, и угрозы – все в одном пакете. Ведь фактически сейчас речь идет о том, что россияне становятся непредсказуемыми и снова начинают запугивать мир ядерным оружием. Поэтому теперь понадобится значительно больший контроль над всеми их действиями, в том числе с использованием аэрокосмической разведки и других средств. Придется усиленно контролировать то, что происходит в российских ядерных силах, которыми РФ время от времени угрожает Западу, в том числе в контексте войны в Украине", ‒ подытожил он.

Послание диктатора Путина Федеральному собранию

Кремлевский директор Владимир Путин во вторник, 21 февраля, выступил со своим посланием Федеральному собранию. Он обрушился пропагандистскими обвинениями в адрес Украины и Запада.

Основные тезисы из речи Путина можно почитать в материале: Долгая война против Украины и угроза ядерными испытаниями: что наляпал Путин в своем послании.

Cреди прочего Путин заявил, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

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