За год большой войны 87% украинцев не согласны отдать ни сантиметра земли оккупантам - опрос

Украинцы под конец непростой зимы сохраняют сплоченность и желание сопротивляться и дальше жестокому российскому агрессору.

Большинство украинцев не готовы уступать РФ свою землю / Фото УНИАН

Целый год полномасштабной войны с РФ не уменьшил желание украинцев сопротивляться российским оккупантам. При этом подавляющее большинство – 87% – не согласны ни на какие территориальные уступки для прекращения войны. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного Киевским международным институтом социологии с 14 по 22 февраля.

По данным КМИС, для 87% респондентов никакие территориальные уступки не являются допустимыми. Лишь 9% считают, что для достижения мира и сохранения независимости можно "отказаться от некоторых территорий".

Социологи отмечают, что в декабре 2022 года 85% считали уступки недопустимыми, но разница с текущим показателем – в пределах статистической погрешности, то есть фактически изменений не произошло.

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Также в декабре столько же, сколько и сейчас (8%), выступали за переговоры и готовы были отказаться от определенных территорий.

Против любых территориальных уступок выступает абсолютное большинство населения во всех регионах Украины. В частности, среди жителей Востока 82% против уступок (готовы на уступки – лишь 13%), а среди жителей Юга – 86% против уступок (готовы – лишь 9%).

Результаты опроса КМИС / Фото kiis.com.ua

Результаты опроса КМИС / Фото kiis.com.ua

Социологи подчеркивают, что общая готовность к "тяжелым компромиссам" является важным индикатором устойчивости и готовности дальше продолжать борьбу. Такие результаты опроса свидетельствуют, что украинцы под конец непростой зимы сохраняют сплоченность и желание сопротивляться дальше жестокому агрессору.

Напомним, октябрьский опрос, который провел Киевский международный институт социологии (КМИС) показал, что 86% украинцев ответили, что нужно все равно продолжать вооруженную борьбу, даже если обстрелы продолжатся. В частности, среди них 71% полностью согласны с таким мнением (остальные 15% скорее соглашаются).

Как сообщал Главред, большинство украинцев - 89% - готовы продолжать сопротивляться оккупантам даже после применения Россией тактического ядерного оружия. Об этом свидетельствуют данные Доклада Мюнхенской конференции по безопасности, проведенного в ноябре 2022 года.

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