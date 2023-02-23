Война в Украине может продлиться еще не меньше года - министр обороны Великобритании

Российский диктатор Владимир Путин показал, что человеческие жизни не играют для него роли, причем как в Украине, так и в РФ.

Бен Уоллес дал прогноз по завершению войны / Фото gov.uk/government, сайт Кремля

Война в Украине может продлиться еще не меньше года. Такой прогноз по срокам завершения войны озвучил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

По его словам, российский диктатор Владимир Путин показал, что человеческие жизни не играют для него роли, причем как в Украине, так и в РФ, передает агентство SkyNews.

видео дня

Амбиции Путина погубили уже за сотню тысяч военных ВС РФ, но хозяин Кремля не намерен останавливаться на достигнутом.

"Он уже перешел черту и думает, что это нормально поступать так со своим народом, фактически управляя мясорубкой для армии, я думаю, он не собирается останавливаться", – считает Уоллес.

Когда закончится война в Украине - прогнозы

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что в 2023 году война в Украине закончится и наступит мирное время.

Есть немалая вероятность того, что окончание активной фазы украино-российской войны произойдет летом нынешнего года. Такой прогноз озвучил руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов.

Издание Forbes описало три сценария завершения войны. Это многолетний затяжной конфликт, динамическая развязка или завершение войны к концу года.

Президент Польши Анджей Дуда считает, что страна-агрессор Россия может выиграть войну против Украины, если Запад срочно не поставит оружие Киеву.

Другие новости по теме: