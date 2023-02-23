Буданов: мы приближаемся к концу войны

Россия скоро будет вынуждена вывести войска, считает начальник Главного управления разведки Минобороны.

Кирилл Буданов, ВСУ / УНИАН, Генштаб ВСУ

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов уверен, что Россия будет вынуждена будет вывести свои войска с территории Украины.

В интервью Le Monde он заявил, что этому поспособствует как давление украинской армии, так и политические процессы в самой России.

"У россиян была возможность спокойно выйти из ситуации, которую они сами создали. Они не хотели останавливаться. Они избрали путь эскалации. Это создает для них проблемы", - отметил Буданов.

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Он считает, что Украина приближается к концу войны. По словам Буданова, прекращение войны возможно только с восстановлением территориальной целостности Украины до ее международно признанных границ 1991 года.

"Любой другой вариант для нас неприемлем. Любая территориальная уступка могла привести лишь к новому конфликту в дальнейшем", - подчеркнул глава украинской разведки.

Что произойдет после выхода ВСУ на границы 1991 года

Ранее военный эксперт и полковник запаса Роман Свитан отмечал, что когда Украине удастся вернуть все свои территории и выйти на границы по состоянию на 1991 год, это еще не будет означать полной победы над Россией. Полная победа для Украины – это распад Российской Федерации на составляющие.

Российский политолог Дмитрий Орешкин ранее отмечал, что оккупационные войска России вынуждены будут выйти с территории Украины к границам 1991 года. Однако остается открытым вопрос, где остановится Киев – все будет решаться на переговорах с Западом. В приграничных с Украиной российских регионах ситуация станет непредсказуемой.

Также ранее эксзамминистра по вопросам ВОТ и ВПЛ, экс-глава Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука высказал мнение, что война России против Украины не завершится после того, как украинские защитники выйдут на границы 1991 года. Только полный развал Российской Федерации будет означать окончательную победу Украины в этой войне.

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