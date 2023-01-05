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Выход на границы 1991 года – еще не победа, Украина должна дождаться распада РФ – Свитан

5 января 2023, 10:10
После возвращения Украиной всех своих территорий, которые сейчас оккупированы, нам придется ждать полной победы еще не менее двух лет.
Украинские военные, ВСУ, Роман Свитан, распад России
Выход на границы 1991 года еще не будет победой Украины в войне, считает Свитан/ 93-я ОМБр Холодный Яр, скрин, ua.depositphotos.com

Когда Украине удастся вернуть все свои территории и выйти на границы по состоянию на 1991 год, это еще не будет означать полной победы над Россией. Полная победа для Украины – это распад Российской Федерации на составляющие.

Это может произойти не очень быстро. Возможно, придется ждать два года, а возможно и десять. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан в интервью Главреду.

"Поэтому выход на границы 1991 года и переход к глухой обороне – это промежуточный результат. Далее должно последовать прикрытие нашего неба и границ или в результате вступления Украины в НАТО (если нас туда примут по ускоренной процедуре), или в результате предоставления странами-членами НАТО или всем блоком гарантий ненападения России на территорию Украины", – отмечает Свитан.

Кто такой Роман Свитан

Роман Свитан (4 января 1964 г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и в других медиа, пишет Википедия.

Он подчеркнул, что страна-агрессор Россия будет разваливаться сама, когда давление внутренних проблем станет слишком сильным.

"Когда телевизор начнет бороться с холодильником, в РФ начнутся проблемы – то ген имперскости, который есть у россиян, сломает государство как таковое, и РФ распадется на несколько частей", – прогнозирует военный эксперт.

Когда РФ может распасться – прогнозы экспертов

Ранее дипломат, руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко отмечал, что Россия может начать распадаться, когда отдельные ее части начнут чувствовать, что центр в Москве прекращает реально управлять ими. Тогда они могут начать постепенно откалываться, и Россию будет ждать парад суверенитетов.

Также Огрызко делал прогноз, что новый 2023 год будет достаточно турбулентным для страны-агрессора России. С диктатором Владимиром Путиным мало кто захочет общаться в цивилизованном мире, а внутри страны ему могут начать искать замену.

В то же время экс-глава Луганской ВГА, экс-заместитель министра по вопросам ВОТ и ВПЛ Георгий Тука говорил, что большинство политиков на Западе панически боятся неконтролируемого распространения оружия массового поражения в результате поражения России и распада ее на составные части. Это и есть тот фактор, который до сих пор сдерживает процесс предоставления Украине военной помощи.

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