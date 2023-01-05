Выход на границы 1991 года – еще не победа, Украина должна дождаться распада РФ – Свитан

После возвращения Украиной всех своих территорий, которые сейчас оккупированы, нам придется ждать полной победы еще не менее двух лет.

Выход на границы 1991 года еще не будет победой Украины в войне, считает Свитан/ 93-я ОМБр Холодный Яр, скрин, ua.depositphotos.com

Когда Украине удастся вернуть все свои территории и выйти на границы по состоянию на 1991 год, это еще не будет означать полной победы над Россией. Полная победа для Украины – это распад Российской Федерации на составляющие.

Это может произойти не очень быстро. Возможно, придется ждать два года, а возможно и десять. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан в интервью Главреду.

"Поэтому выход на границы 1991 года и переход к глухой обороне – это промежуточный результат. Далее должно последовать прикрытие нашего неба и границ или в результате вступления Украины в НАТО (если нас туда примут по ускоренной процедуре), или в результате предоставления странами-членами НАТО или всем блоком гарантий ненападения России на территорию Украины", – отмечает Свитан.

Кто такой Роман Свитан Роман Свитан (4 января 1964 г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и в других медиа, пишет Википедия.

Он подчеркнул, что страна-агрессор Россия будет разваливаться сама, когда давление внутренних проблем станет слишком сильным.

"Когда телевизор начнет бороться с холодильником, в РФ начнутся проблемы – то ген имперскости, который есть у россиян, сломает государство как таковое, и РФ распадется на несколько частей", – прогнозирует военный эксперт.

Когда РФ может распасться – прогнозы экспертов

Ранее дипломат, руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко отмечал, что Россия может начать распадаться, когда отдельные ее части начнут чувствовать, что центр в Москве прекращает реально управлять ими. Тогда они могут начать постепенно откалываться, и Россию будет ждать парад суверенитетов.

Также Огрызко делал прогноз, что новый 2023 год будет достаточно турбулентным для страны-агрессора России. С диктатором Владимиром Путиным мало кто захочет общаться в цивилизованном мире, а внутри страны ему могут начать искать замену.

В то же время экс-глава Луганской ВГА, экс-заместитель министра по вопросам ВОТ и ВПЛ Георгий Тука говорил, что большинство политиков на Западе панически боятся неконтролируемого распространения оружия массового поражения в результате поражения России и распада ее на составные части. Это и есть тот фактор, который до сих пор сдерживает процесс предоставления Украине военной помощи.

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