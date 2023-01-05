Война перенесется в район Таганрога и Валуек, а в 2024 году Россия развалится – полковник Свитан

Если война не закончится весной 2023-го, она затянется на десять лет, убежден Роман Свитан.

Выход на границы 1991 года – это промежуточный результат, а победой будет лишь развал России, считает Свитан / Главред

За десять месяцев полномасштабной войны против Украины Путин не сумел достичь ни единой своей цели. Даже те территории, которые российским войскам удалось захватить после 24 февраля, ВСУ метр за метром освобождают от российских оккупантов. А сама Россия тем временем постепенно скатывается в пропасть.

В новогоднем обращении президент Зеленский отметил, что 2023-ий должен стать годом возвращения, в том числе, возвращения Украины к границам 1991 года. И если Запад не будет медлить с поставками необходимой украинским войскам техники и вооружений, то скоро и Крым, и Донбасс вернутся домой.

Военный эксперт, полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан в интервью Главреду рассказал, закончится ли война в 2023 году, в каком случае она может затянуться на десять лет, почему выход на границы 1991 года – это еще не победа, а лишь промежуточный результат, ждать ли повторной попытки России взять Киев, а также почему боевые действия обязательно перенесутся на территорию РФ.

Каковы перспективы завершения войны в 2023 году, и как в ближайшее время может меняться ситуация на фронтах, в частности, на каких направлениях возможно продвижение ВСУ?

Для ВСУ в 2023 году будут два стратегических направления. Первое из них – выход на побережье Азовского моря. Таким образом херсонско-крымская группировка российских войск будет отсечена от поставок из России, после чего последует деоккупация Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма. Эта операция будет проводиться уже по хорошей погоде – когда ударят настоящие морозы, то есть с конца января и в течение зимы.

После выполнения вышеописанной задачи, когда наш тыл будет защищен, ВСУ смогут заняться донецкой группировкой. Для этого будет осуществлен выход из-под Сватово на Луганск, а затем рассечение донецкой группировки сил противника и отрезание ее от российских поставок. Это будет значить выход из-под Луганска на Краснодон в район Таганрога, а далее уничтожение донецкой группировки. Скорее всего, с этим мы справимся к середине весны 2023 года.

Таким образом, за несколько месяцев ВСУ выйдут на границы 1991 года, и линия фронта будет проходить уже по сухопутной границе Украины и России, а это около 1000 км от Брянской до Ростовской области. На этом этапе мы перейдем в режим глухой обороны. Дальше перед нами будет стоять задача либо вступления в НАТО, либо получение гарантий Альянса по нераспространению уже купированной проблемы на другие территории и принуждение России к миру.

Принуждение Российской Федерации к миру на этом этапе будет происходить с помощью санкционного давления и прекращения отношений с РФ до полного ее развала. А развал России, я думаю, произойдет примерно в 2024 году.

Получается, что выход Украины на границы 1991 года – это лишь промежуточный результат, и после этого мы еще не сможем говорить о завершении войны – для этого потребуются дополнительные действия, но в других плоскостях?

Полная победа для Украины – это развал Российской Федерации на составляющие ее государственные образования. К этой победе можно дойти и за два года, и за десять лет точно.

Так что выход на границы 1991 года и переход к глухой обороне – это промежуточный результат. Далее должно последовать прикрытие нашего неба и границ либо в результате вступления Украины в НАТО (если нас туда примут по ускоренной процедуре), либо в результате предоставления странами-членами НАТО или всем блоком гарантий по ненападению России на территорию Украины.

Россия будет разваливаться под давлением внутренних проблем. Когда телевизор начнет бороться с холодильником, у РФ начнутся проблемы - тот ген имперскости, который есть у россиян, сломает государство как таковое, и РФ распадется на несколько частей.

А когда именно, по-вашему прогнозу, возможен выход на границы 1991 года?

Нам нужно успеть это сделать до середины весны, поскольку к маю у России уже будет 300-тысячное войско – контрактное, более-менее подготовленное. И по той границе, где пройдет линия фронта на момент задействования этих 300 тысяч российских контрактников, будет и горячая линия войны. Потому нам так важно до начала мая выйти на границы 1991 года, чтобы уже этот фронт удерживать в режиме обороны с середины весны и до полного распада России.

От каких факторов зависит реализация того сценария, о котором вы говорите? Существуют ли условия, которые могут сорвать такое развитие событий, и война затянется, весной не закончится?

Для выполнения такой задачи нужны силы и средства. Силы у нас есть, войска у нас есть. Нам нужны средства. И их мы запрашиваем у наших партнеров. Потому единственным фактором, который способен помешать нам выполнить эту задачу, может быть недостаточная поставка средств: техники, бронетехники, танков, артиллерии, боеприпасов и прочего. Других факторов, способных нам помешать, я не вижу.

Как вы считаете, будут ли медлить западные страны, или они тоже намерены заканчивать эту войну как можно быстрее?

Медлить могут почти все участники политического процесса, которые заинтересованы в том, чтобы затянуть войну до 2024 года. Именно в этом году будет происходить перезагрузка политических властей и в России, и в Украине, и в США.

Так что именно политические крылья систем, от которых зависит принятие решения о передаче Украине оружия, могут затянуть войну, не давая нам необходимое.

Хватит ли у России ресурсов и сил, чтобы затянуть войну до 2024 года или больше?

У России хватит ресурсов на то, чтобы около десяти лет вести определенные боевые действия вдоль нашей границы или вдоль той границы фронта, которая сложится к середине-концу весны 2023 года. И живая сила, и средства поражения у РФ, в принципе, в достаточном количестве (боеприпасы, артиллерия и некоторая другая техника).

Прорывных масштабных действий россияне выполнить не могут, но беспокоящие действия они вполне могут осуществлять не только до 2024 года, но и в течение еще десятка лет.

Российская верхушка также будет заинтересована в затягивании войны до 2024 года, так как Путину нужно переизбраться или в рабочем режиме перезагрузить систему политической власти в России.

Предостерегают, что Россия вместе с Беларусью в январе-феврале 2023 года может предпринять повторную попытку пойти на Киев. Как вы оцениваете вероятность повторного наступления с севера?

Планы по захвату Киева, которые россиянам не удалось реализовать в 2022 году, лежат на столе. Но сил и средств для выполнения такого рода задач у противника недостаточно. Ни России, ни Беларуси взять их неоткуда, по крайней мере, в начале 2023 года. Поэтому вряд ли со стороны Беларуси нас ждет какая-либо опасность, кроме авиационной и ракетной. Сухопутная – практически исключается.

С военной точки зрения, наиболее оптимальный для России вариант – любые силы и средства, которые будут у нее появляться, бросать на луганский и донецкий фронт, покинув Херсонскую и Запорожскую области, уйдя в Крым. Поскольку там очень малое логистическое плечо цепочек связей с Россией, самое удобное для переброски сил и средств.

Беларусь неудобна для выполнения наступательных задач. Север Украины удобен для обороны, но неудобен для наступления, тем более, с белорусской территории.

Могут ли быть предприняты подобные попытки наступления с целью отвлечения внимания и оттягивания части Вооруженных сил Украины с других участков фронта?

Масштабного наступления [с территории Беларуси] точно не будет. А вот беспокоящий огонь, действия диверсионно-разведывательных групп и провокации, которые могут доводиться даже до уровня casus belli, могут быть как раз для выполнения этой задачи – удержания части наших войск вдоль северной границы. Чтобы контролировать границу, потребуется немалое количество наших войск, которые были бы гораздо важнее для нас на восточном и южном фронтах.

Но, тем не менее, мы будем удерживать северную границу, пока Беларусь не сбросит с себя иго лукашенковского захватнического режима.

То есть, условно говоря, российские войска больше не будут топтаться по селам в Киевской области, как это было в феврале-марте 2022 года?

Нет, не будут. Для этого нужны широкомасштабные наступательные действия, а это для России в 2023 году просто нереально.

Когда в Крыму могут начаться боевые действия, то есть операция по освобождению полуострова? Когда украинские войска могут войти в Крым?

Наши войска могли войти в Крым еще летом 2022 года, если бы операция по освобождению Харьковской области была переведена на движение в сторону Азовского моря, на Мелитополь. Если бы так случилось, мы бы уже могли работать в Крыму в том числе. Однако было принято решение сначала двигаться в сторону Купянска, то есть освобождать Харьковскую область.

Мы уже готовы двигаться в сторону Азовского моря и перерезать сухопутный коридор противника. Пока только погода забирает у нас месяц-полтора – пока не станет морозно, нет смысла двигаться по грязи.

Также есть определенные проблемы с количеством средств. Наше командование запросило 300 танков, 700 бронированных машин, 500 стволов артиллерии. То есть для выполнения такого рода продвижения нам не хватает некоторых средств. Как только нам эти средства будут переданы, начнется движение ВСУ в сторону Азовского моря и деоккупация Крыма.

Думаю, вопрос решится в течение зимы, в конце января. И тогда в феврале или начале марта Запорожская и Херсонская области будут деоккупированы и мы начнем освобождать Крым, по крайней мере, заходить на полуостров.

Возможен ли в 2023 году перенос боевых действий на территорию Российской Федерации и/или Беларуси?

Боевые действия точно будут перенесены на территорию Российской Федерации, как минимум, в двух локациях.

Во-первых, в районе Валуек. Это очень важный пункт для россиян, который нужно обязательно купировать, чтобы снять проблему с Харьковской и Луганской областей.

Во-вторых, в районе Таганрога. Боевые действия обязательно перенесутся на российскую территорию после освобождения Луганска через Краснодон на Таганрог, поскольку нам нужно будет отсечь донецкую группировку войск противника от поставок из РФ, что позволит уничтожить эту группировку и освободить Донецкую область. Иными словами, нам нужно будет выйти на Таганрогский залив Азовского моря, поэтому часть возле Таганрога и западнее его придется ненадолго занять, пока мы не уничтожим донецкую группировку войск. Потом, естественно, мы с этих российских территорий уйдем к российско-украинской границе.

Будем надеяться, что ваш прогноз сбудется в полной мере. Потому что под конец года зазвучали мнения о том, что война может затянуться на два года, четыре и т.д.

Если не весной, то лет на 10 все затянется. Это будет примерно такой же конфликт, как был по границе ОРДЛО – только эти 400 км растянутся по всей границе от Брянска до Ростова. То есть вся граница между Украиной и Россией будет линией фронта, перманентной боевой зоной. Но я думаю, что мы успеем.

Почему именно весна станет таким рубежом? Почему именно весной нужно закончить войну, чтобы она не затянулась на 10 лет?

Россия наберет и подготовит войска примерно к маю. Чтобы сдержать наши нынешние силы, России нужно около полумиллиона человек. Сейчас на театре военных действий у нее 200 тысяч, нужно еще 300 тысяч, которые и появятся к маю. Плюс запущенные в России механизмы позволят ей к маю посадить эти 300 тысяч на "железных коней".

Для масштабного наступления этого количества не хватит, но для стабилизации линии фронта, причем, надолго – достаточно. То есть Россия сможет удерживать в режиме глухой обороны тот фронт, который сложится к апрелю-маю.

А вот для того чтобы пробить эту линию фронта, начнется гонка вооружений и численности войск. В этой гонке сложно найти победителя, так как с российской стороны в три раза больший мобилизационный резерв, а с нашей стороны – в три раза лучшее оружие. Эта конкуренция может длиться годами, около десяти лет точно.

Готовы ли США и ЕС терпеть такую войну десять лет? Учитывая, что западные страны мыслят прагматично, и эта война им дорого обходятся, для них это приемлемый срок?

Вот на это как раз большая надежда – на то, что ни мировое сообщество, ни наши западные партнеры не будут готовы терпеть в центре Европы горячую войну в течение десяти лет.

Максимум Запад может потерпеть до 2024 года. Плюс в результате грядущих политических перезагрузок они надеются перезагрузить Россию.

Для Украины в этом кроется большая проблема, поскольку из-за политической конъюнктуры мы будем еще целый год гибнуть, умирать и сидеть без света. И российским, и американским, и украинским политикам выгодно затягивание войны до 2024 года и решение этого вопроса перед выборами, чтобы переизбраться. Каждая сторона тут, конечно, видит свой "свет в конце тоннеля", но для всех Рубикон один – это 2024 год. А для украинского народа это будет означать еще полтора года войны, это очень тяжело.

Так что, да, война может длиться и десять лет, но, думаю, прагматизм союзников Украины не позволит ей затянуться на такой срок.