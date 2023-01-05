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Войска России в случае вторжения из Беларуси дальше границы не пройдут – генерал ВСУ

5 января 2023, 09:35
Вокруг Киева создана мощная система защиты, которую невозможно будет так просто пройти, сказал командующий группировкой обороны столицы Александр Павлюк.
ВСУ, Павлюк
Вся граница с Беларусью - завалы и минные поля, врагу будет тяжело идти на прорыв - Павлюк / Коллаж 1 ОБрСпН имени Ивана Богуна, скриншот YouTube

Силы обороны Украины проводят подготовку к возможному повторному военному вторжению оккупантов России с территории Беларуси. Киевская область подготовилась мощно. Вокруг самого Киева построены рубежи протяженностью около 1 000 км. Если враг пойдет в атаку, его остановят еще на границе. Об этом заявил командующий группировкой сил и средств обороны Киева, генерал-лейтенант Александр Павлюк.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что ВСУ в постоянном режиме отслеживают передвижения российской армии, новые точки дислокации и полигоны оккупантов. Поэтому военно-политические власти получат время, чтобы предупредить людей о возможном повторном наступлении захватчиков на Киев.

По словам генерала, в Киевской области и вокруг самого Киева построена серьезная система обороны.

"Мы создали группировку на границе с Беларусью, которая готова достойно встретить врага. Киевская область достаточно мощно подготовилась к возможному новому наступлению. Это несколько рубежей вокруг Киева общей протяженностью около 1000 км, где на основе фортификационных позиций долгосрочных оборонных сооружений создана мощная система обороны, и так просто пройти будет невозможно", - объяснил ситуацию Павлюк.

Также военный добавил, что на данный момент вся граница с республикой Беларусь – "сплошные завалы и минные поля". Чтобы пройти такие оборонные редуты, вражеским войскам понадобится применить усилия. Навряд ли оккупантам удастся пройти дальше границы.

"К тому же по ним спланированы огонь артиллерии, работа от снайперских групп до мобильных огневых групп. Мы не планируем пропустить их дальше границы", - подчеркнул Александр Павлюк.

Угроза нового наступления России на Украину

Советник Офиса президента Алексей Арестович полагает, что оккупант Российская Федерация может пойти в атаку на Запорожском, Донецком и Луганском направлениях. Возможно, захватчики попытаются прощупать ситуацию в Харьковской области. Наиболее вероятно, что они бросят все силы на дальнейшую оккупацию Донбасса.

Заместитель министра обороны Анна Маляр сказала, что у России есть несколько сценариев атаки Украины – ее оккупационная армия ориентируется по ситуации. На территории Беларуси проводятся маневры, указывающие на пребывание войск РФ в состоянии боевой готовности.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Москва готовится к "определенному обострению" ситуации на войне против Украины в феврале. По его словам, Украина будет готова к любому сценарию развития событий и отражать вражеское наступление.

Смотрите видео ТСН - ВСУ полностью контролируют ситуацию на границе с Беларусью

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