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"Царь - ненастоящий": дипломат предрек мрачную судьбу Путину и России в 2023 году

5 января 2023, 01:40
Если в 2023 году надежды украинцев оправдаются и вся территория Украины будет освобождена, то для РФ и режима Путина это закончится серьезными последствиями.
Владимир Огрызко, распад России
Владимир Огрызко спрогнозировал, что может ожидать Россию и Путина / ua.depositphotos.com, Главред

Новый 2023 года будет довольно турбулентным для страны-агрессора России. С диктатором Владимиром Путиным мало кто захочет общаться в цивилизованном мире, а внутри станы ему могут начать искать замену. Такое мнение в интервью Главреду озвучил дипломат, руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

"Общая тенденция понятна, ведь в цивилизованном мире у Путина нет шансов", - сказал он.

Судя по оценкам украинских и зарубежных специалистов, можно предположить, что 2023 год для Украины будет весьма позитивным.

Если в 2023 году надежды украинцев оправдаются и вся территория Украины, включая Крым и Донбасс, будет освобождена от российских оккупантов, то для РФ и режима Путина это закончится серьезными последствиями.

"Это связано, прежде всего, и с тем, что Россией не может управлять царь, который проигрывает где-то и что-то. Тем более, когда степень истерии, которую он организовал через свои СМИ, достигла апогея в российском обществе", - отметил Огрызко.

"Царь, обещавший победу за три дня, захват всей Украины и ее присоединение к России в качестве очередного федерального округа, в глазах одурманенного народа становится ненастоящим. А это значит, что ему начнут искать замену", - добавил дипломат.

На ситуацию в РФ окажет влияние еще один фактор - санкции против России почувствуют больнее всего лишь в конце весны - начале лета следующего года.

"Это будет означать, что дилемма "холодильник или телевизор" будет решена в пользу холодильника, который будет становиться пустым все больше. Ведь ожидается, что именно в конце весны российская экономика начнет ковылять на обе ноги. Потому что доходы, которые она получала от ключевых статей – продажи нефти и газа – резко уменьшатся. Это, в свою очередь, будет означать и уменьшение возможностей для содержания социальной сферы, потому что в России в первую очередь будут обеспечивать силовой блок, а не людей, которые находятся на низком уровне экономической защищенности и достатка", - объяснил Огрызко.

По словам дипломата, если все эти факторы сойдутся в одной точке, это может привести к серьезным внутренним потрясениям в РФ.

"А поскольку мы понимаем, что РФ – не моноэтническая страна, и там живут представители 180 наций и народностей (по разным оценкам), то можно себе представить, что даже несущественный повод может вызвать серьезные внутриполитические катаклизмы. Мы, со своей стороны, должны этому максимально способствовать на всех фронтах", - считает он.

Огрызко добавил, что Украина должная объяснять Западу, что Россия для него – угроза, а не партнер.

"Мы должны объяснять западным партнерам, что нет разницы между условными португальцами или адыгейцами в их праве иметь независимые государства, если так решит тот или иной русский народ, лишенный этого права московскими завоеваниями, репрессиями и колониализмом. Прогнозы - дело неблагодарное, но если анализировать имеющиеся тенденции, то, скорее всего, 2023 год для России будет очень неблагоприятным", - резюмировал он.

Кто такой Владимир Огрызко

Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 до марта 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996), пишет Википедия.

Развал России

Совет безопасности РФ предупредил президента Владимира Путина о рисках очень скорого начала развала России. Диктатору был представлен соответствующий доклад, детали которого раскрыл Telegram-канал Генерал СВР, который часто делится инсайдами из Кремля. По мнению экспертов при Совбезе РФ, первой на выход из состава России стоит республика Татарстан.

Российский оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин заявил, что распад РФ зависит от нескольких факторов. В частности, это результат нынешней войны.

Экс-командующий корпусом американской армии на европейском континенте генерал Бен Ходжес считает, что Россия может развалиться в случае поражения в войне против Украины, после чего на ее территории появятся новые государства.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников сделал прогноз, согласно которому Российская Федерация уже через 5 лет прекратит свое существование. По его словам, страну-агрессора ждет распад с парадом суверенных республик.

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