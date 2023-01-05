Придумывают себе победы: в РФ изменили риторику, чтобы замылить глаза россиянам – ISW

В российском Минобороны изменили формат ежедневных сводок, чтобы скрыть свои постоянные провалы – хвастаются захватом сел и молчат о поражениях.

В Минобороны РФ рассказывают россиянам о вымышленных победах оккупантов в Украине/ Telegram, скрин

Министерство обороны страны-агрессора России в условиях постоянных провалов оккупантов на фронте изменило формат своих ежедневных сводок. Теперь ведомство помпезно рассказывает даже о малейших успехах армии РФ, чтобы отвлечь внимание от крупных поражений.

На это обратили внимание аналитики американского Института изучения войны (ISW), о чем они сообщили в своем отчете. Специалисты отмечают, что с начала января 2023 года Минобороны РФ в своих сообщениях сосредотачивает внимание на ударах по украинским военным объектам, не имеющим оперативного значения. При этом о безуспешных наземных атаках оккупантов в ведомстве молчат.

Россиянам пытаются даже небольшие победы в маленьких населенных пунктах подать как огромные успехи оккупационной российской армии.

Также в Минобороны страны-агрессора России, рассказывая об ударах по объектам армии Украины, акцентируют внимание на типах этих объектов, замалчивая расположение. Географическую ориентацию аудитории не сообщают, чтобы не было возможности проверить, действительно ли в том или ином месте был нанесен удар, который в РФ пытаются выдать за "большой успех" оккупантов.

Как еще один отвлекающий маневр в Минобороны РФ использовали рассказ о новом ракетоносце "Адмирал Горшков", который фактически никак не повлияет на ход войны в Украине.

Ситуация на фронте в Украине

Напомним, глава Донецкой ОВА Павел Кириленко рассказал, что российские оккупанты штурмуют Бахмут Донецкой области уже полгода. Более 60% города разрушено в ходе боев. Сейчас захватчиков отбросили на их предыдущие позиции, то есть за пределы города.

ВСУ разнесли базу оккупантов в оккупированном Токмаке в Запорожской области. Удар был нанесен 3 января по месту сосредоточения захватчиками своей живой силы и техники. Оккупанты потеряли около 80 военнослужащих ранеными и мертвыми.

Российский политолог и публицист Андрей Пионтковский отмечает, что западный мир уже в январе примет решение о передаче Украине крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow (SCALP). Их дальность пуска составляет до 450 километров. Ракеты предоставят ВСУ, чтобы остановить варварское уничтожение оккупантами РФ украинской инфраструктуры.

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