Запад боится распада РФ, а потому сдерживает победное шествие украинской армии - Тука

Эксперт отметил, что Запад боится неконтролируемого распространения ядерного оружия и оружия массового поражения после поражения РФ.

Тука объяснил, почему Запад медлит с достаточными объемами военной помощи Украине / Главред

Большинство политиков на Западе панически боятся неконтролируемого распространения оружия массового поражения в результате поражения России и распада ее на составные части. Это и есть тот фактор, который до сих пор сдерживает процесс предоставления Украине военной помощи. Такое мнение высказал бывший глава Луганской военно-гражданской администрации, экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в интервью Главреду.

"Наш условный западный партнер видит ситуацию следующим образом и мыслит так. Есть две стороны конфликта - Россия и Украина. Вероломная подлая диктаторская Россия напала на демократическую, но гораздо более слабую Украину. Западные демократические институты не могут позволить, чтобы варварская Россия захватила демократическую Украину. Значит, надо Украине помогать. Начинается процесс помощи – и Украина начинает достигать военных успехов. И тут начинается дальнейший анализ ситуации. Западные политики задумываются, а что произойдет, если Украина победит в этой войне, что будет с Россией", - отметил эксперт.

По его словам, после поражения в войне против Украины Россия может распасться на составляющие, что грозит возникновением целого ряда внутренних гражданских конфликтов на территории РФ. Тука подчеркнул, что это приведет к крайне негативным экономическим последствиям для всей мировой экономики. Кроме того, может произойти неконтролируемое распространение ядерного оружия и оружия массового поражения.

"Такого на Западе не хотят. Такое Западу не надо. Такого Запад боится. Значит, ему нужно как-то немного сдерживать это победное шествие украинской армии, что он и делает. Постепенно, шаг за шагом, очень медленно, но все-таки происходит изменение парадигмы Запада, которая заключается в том, что нужно сохранить Россию как единое государство любой ценой для того, чтобы она продолжала контролировать оружие массового поражения", - пояснил Тука.

Распад Российской Федерации

Напомним, недавно секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина освободит все свои территории от российских захватчиков. В то же время страну-агрессора Россию ждет довольно печальная судьба - в будущем это государство распадется. Также секретарь СНБО убежден, что совсем скоро армия чеченского диктатора Рамзана Кадырова начнет убивать россиян на территории Российской Федерации.

Ранее глава Минобороны Алексей Резников сделал прогноз, согласно которому Российская Федерация уже через 5 лет прекратит свое существование. По его словам, страну-агрессора ждет распад с парадом суверенных республик.

Как отметил военный эксперт Роман Свитан, после военного поражения в Украине страна-агрессор Россия распадется по Уральскому хребту на две части – азиатскую и европейскую. По мнению Свитана, управление развалом России Соединенные Штаты отдадут Китаю, по крайней мере, азиатской ее частью. А территориями до Урала будут управлять европейские структуры.

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