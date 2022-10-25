"Чечня, Татарстан и другие субъекты станут свободными": Данилов объяснил, как Путин приближает распад РФ

Данилов объяснил, как Путин приближает распад РФ/ ua.depositphotos.com, Reuters, УНИАН

Страну-агрессора Россию по итогам войны против Украины ждет распад. Российский диктатор Владимир Путин сам приближает распад своего государства.

Россия останется на руинах, как в свое время было с Германией после окончания Второй мировой войны. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов в интервью британскому телеканалу Sky News.

Он напомнил, что Германия с 1941 по 1945 год воевала почти со всем миром. А после этого в мае 1945 года она осталась на руинах. Данилов подчеркнул, что путинская Россия обречена на такую же судьбу.

Также секретарь СНБО отметил, что Путин долго у власти уже не продержится. Российский диктатор делает всё, чтобы Россия развалилась. Он подчеркнул, что это Путин своими действиями разрушает РФ.

На вопрос, как Украина может сосуществовать с Россией после войны, ведь их граница всё равно будет общей, Данилов выразил уверенность, что в РФ изменятся границы.

"Другие страны сосуществуют со своими соседями, потому что не нужно воевать. Не нужно выяснять отношения военным путем. А где будут границы? Я неоднократно говорил, что Ичкерия (Чечня) будет свободной, Татарстан будет свободным и многие страны будут свободными. Случится ли это в этом году или в следующем, или в ближайшее время – посмотрим", – отметил секретарь СНБО.

Напомним, Данилов заявил, что дипломатам западного мира, которые призывают к территориальным уступкам РФ со стороны Украины, следует отдать свои земли директору страны-агрессора Владимиру Путину. Он отметил, что будет интересно понаблюдать за реакцией на подобные решения их общества.

Ранее сообщалось, что куратор ЧВК "Вагнера" (он же "повар Путина") Евгений Пригожин лично сказал кремлевскому диктатору Владимиру Путину, что его военное командование плохо руководит боевыми действиями в Украине. Способность Пригожина так резко критиковать российских военных в частной беседе с Путиным показывает, как растет его влияние.

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