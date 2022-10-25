Кадыров кровожадно захотел уничтожать украинские города: Данилов жестко ответил

Алексей Данилов и Рамзан Кадыров / коллаж УНИАН

Оккупантам, подконтрольным чеченскому диктатору Кадырову, следует немедленно покинуть Украину и бороться за независимость своей Родины от Москвы (пока русские не решили ее окончательно уничтожить). Об этом написал секретарь СНБО Алексей Данилов на своей странице в Twitter.

"Пока не поздно, уходите из Украины и сражайтесь за Независимость Ичкерии ‒ лучшая гарантия, чтобы Россия во второй раз не стерла с земли город Джохар (Грозный). Если не уничтожить РФ, они вернутся, чтобы снова убивать чеченских женщин и детей. Вы же не забыли", ‒ написал он.

Именно так Данилов прореагировал на утреннее заявление чеченского диктатора Рамзана Кадырова. Тот назвал "слабыми" ответы русскими оккупантами на обстрел территорий, которые он считает российскими. И немедленно призвал "стирать украинские города с земли".

"Мы отвечаем слабо. Если прилетел снаряд в нашу сторону, в наш регион, то надо стереть с земли города, чтобы был виден дальний горизонт, чтобы понимали, что нельзя даже подумать стрелять в нашу сторону", – сказал Кадыров.

Кроме того, чеченский диктатор пошел на конфликт с русскими пропагандистами и сказал ‒ войну в Украине нужно называть войной, а не "спецоперацией", как это делают они по указке из Кремля.

Борьба элит в России

Напомним, ранее заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь говорил - русский диктатор Владимир Путин может оставаться номинальной политической фигурой, поскольку он уже утратил власть.

И якобы уже идет борьба за управление РФ между группой секретаря Совбеза Николаем Патрушевым и ФСБ с группой Евгения Пригожина (ЧВК Вагнер), Рамзана Кадырова (диктатора Чечни), идеолога русского фашизма Дугина, командующего русскими оккупационными войсками Суровикина и русской военной разведкой (ГРУ).

До того министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявил, что Россия после того как Владимир Путин будет отстранен от власти, прекратит свое существование. Согласно прогнозу чиновника, РФ через 5 лет ждет распад государства и парад суверенитетов.

Другие новости: