УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Кадыров кровожадно захотел уничтожать украинские города: Данилов жестко ответил

25 октября 2022, 15:11

Секретарь СНБО Алексей Данилов в максимальной степени жестко ответил на кровожадные призывы диктатора Кадырова уничтожать украинские города.

Данилов, Кадыров
Алексей Данилов и Рамзан Кадыров / коллаж УНИАН

Оккупантам, подконтрольным чеченскому диктатору Кадырову, следует немедленно покинуть Украину и бороться за независимость своей Родины от Москвы (пока русские не решили ее окончательно уничтожить). Об этом написал секретарь СНБО Алексей Данилов на своей странице в Twitter.

"Пока не поздно, уходите из Украины и сражайтесь за Независимость Ичкерии ‒ лучшая гарантия, чтобы Россия во второй раз не стерла с земли город Джохар (Грозный). Если не уничтожить РФ, они вернутся, чтобы снова убивать чеченских женщин и детей. Вы же не забыли", ‒ написал он.

Именно так Данилов прореагировал на утреннее заявление чеченского диктатора Рамзана Кадырова. Тот назвал "слабыми" ответы русскими оккупантами на обстрел территорий, которые он считает российскими. И немедленно призвал "стирать украинские города с земли".

"Мы отвечаем слабо. Если прилетел снаряд в нашу сторону, в наш регион, то надо стереть с земли города, чтобы был виден дальний горизонт, чтобы понимали, что нельзя даже подумать стрелять в нашу сторону", – сказал Кадыров.

Кроме того, чеченский диктатор пошел на конфликт с русскими пропагандистами и сказал ‒ войну в Украине нужно называть войной, а не "спецоперацией", как это делают они по указке из Кремля.

Борьба элит в России

Напомним, ранее заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь говорил - русский диктатор Владимир Путин может оставаться номинальной политической фигурой, поскольку он уже утратил власть.

И якобы уже идет борьба за управление РФ между группой секретаря Совбеза Николаем Патрушевым и ФСБ с группой Евгения Пригожина (ЧВК Вагнер), Рамзана Кадырова (диктатора Чечни), идеолога русского фашизма Дугина, командующего русскими оккупационными войсками Суровикина и русской военной разведкой (ГРУ).

До того министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявил, что Россия после того как Владимир Путин будет отстранен от власти, прекратит свое существование. Согласно прогнозу чиновника, РФ через 5 лет ждет распад государства и парад суверенитетов.

Другие новости:

Рамзан Кадыров Алексей Данилов
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

15:43

"Чечня, Татарстан и другие субъекты станут свободными": Данилов объяснил, как Путин приближает распад РФ

15:43

Не повезло, не срослось: 5 женских имен, которые приносят несчастья

15:41

Зеленский раскрыл планы по Крыму: Украина вернет полуостров и туда придет ЕвросоюзВидео

15:25

Киркоров ответил Наргиз, которая заматерилась в его адрес

15:13

Провалы оккупантов в Украине подрывают режим Путина – ПономаревВидео

Реклама
15:11

Максим Галкин подготовился к смерти Аллы Пугачевой: "На мне особая ответственность"

15:11

Кадыров кровожадно захотел уничтожать украинские города: Данилов жестко ответил

14:52

"Пусть отдадут свою землю Путину": Данилов разнес адептов "сделки" с Россией на ЗападеВидео

14:46

Долетался: ВСУ ликвидировали заместителя командира вертолетного полка РФВидео

14:04

Автор песен Лободы судится с российским пропагандистским каналом

13:51

Новым премьером Великобритании официально стал Риши Сунак: как это повлияет на поддержку УкраиныВидео

13:32

Пригожин открыто критикует Путина за провалы на войне, его влияние растет - WP

13:31

До фронта не доехал: оккупант из Тувы "самоликвидировался" по дороге в УкраинуВидео

13:05

Погиб защитник Украины, поднимавший украинский флаг над островом ЗмеиныйВидео

13:00

"Фатальный период": астролог спрогнозировала, когда РФ может применить химическое оружиеВидео

13:00

Гороскоп на завтра 26 октября 2022: Весам – важное решение, Стрельцам – завистники, Водолеям – успех

12:49

Экс-жена Виталия Кличко Наталья Егорова обнажила хрупкие плечики в открытом платье

12:31

Гороскоп Таро на ноябрь: Весам - плохие новости, Скорпионам - исполнение желания, Стрельцам - радостьВидео

12:09

Ракеты убили его ранним утром: в рядах ВСУ погиб 24-летний боец и звезда автогонок

12:05

Штайнмайер обратился с посланием к украинцам и немцам

Реклама
11:52

Что вы увидели первым: тест по картинке определит истинный характер

11:46

Владимир Продивус: Голосование IBA о снятии санкций с россиян и белорусов не было прозрачным

11:27

"Металлист" поддержит молодежную академию в Черновцах благодаря партнерству с Favbet, - гендиректор

11:26

Потомок последнего гетмана и 1+1 запускают новый проект для борьбы с российской дезинформациейВидео

11:21

Розовые волосы, талия в кожаном корсете: Мадонна снова взбудоражила фанатовФото

11:06

Красный маникюр неописуемой красоты: 8 впечатляющих вариантов на осень 2022

10:59

У Зеленского предложили обменять президента Мотор Сичи Богуслаева на украинских пленныхВидео

10:32

В США хотят выдать Украине новые системы ПВО - ReutersВидео

10:16

В ДТП погиб популярный американский комедийный актер

10:16

Взрыв у отделения ФСБ: в Мелитополе "бавовна" возле бизнес-центра гауляйтераФотоВидео

10:05

Испытания ядерного оружия в РФ провалились: СМИ выяснили планы КремляВидео

10:02

Гороскоп на сегодня 25 октября 2022: Тельцам – разочарование, Весам – перемены, Козерогам – обман

09:48

Легендарный певец Андреа Бочелли забрал себе оглохшего от взрывов в Купянске пса ДжекаВидео

09:46

Успел повоевать один день: на Донбассе уничтожили "добровольца" из российской глушиВидео

09:45

Ведущий "Холостяка" собирается усыновить ребенкаВидео

09:19

Иран может передать России новый вид дронов Meraj-521Видео

09:05

"Москвичам будет гораздо интереснее": экс-депутат Госдумы спрогнозировал "бавовну" в РФВидео

08:56

Как пропагандиста Красовского выгнали из Гестапо за жестокостьмнение

08:35

Застрелили через дверь: появились детали казни оккупантами РФ известного дирижера в ХерсонеВидео

08:27

Президент Германии Штайнмайер прибыл с официальным визитом в Украину

Реклама
08:06

ВСУ ударили в расположение "кадыровцев" на Херсонщине: 60 захватчиков ранены, около 40 погибли

07:57

Убийцы украинцев: названы имена наводчиков ракет РФ на дома и гражданские объектыВидео

07:11

В Украине подорвался на мине оккупант-сапер, ранее "отличившийся" в Чечне, Югославии и Сирии

06:34

Пригожин создает структуру, которая может угрожать власти Путина - ISW

06:23

Столицу России могут перенести в Нижний Новгород или Екатеринбургмнение

05:36

Путин подписал себе и России смертный приговор: астролог назвал дату начала конца

05:20

Аджика, от которой слюнки потекут: самый простой рецепт обалденной закускиВидео

05:07

Как лучше всего заряжать смартфон, чтобы продлить срок службы аккумулятора

04:15

"Непослушные фото в постели": Кайли Дженнер показалась в обалденном корсете без лифчика

03:56

Выгодно ли Западу, чтобы Путин ударил ядерным оружием по Украине - ответ экспертаВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Персоны
Олег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк Фейгин
Гороскоп
Новолуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро на неделю
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Модные прическиМодный маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять