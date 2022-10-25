Долетался: ВСУ ликвидировали заместителя командира вертолетного полка РФ

Ликвидированный оккупант Владимир Стрельченко/ Telegram Штирлиц, Радио Свобода

Украинские воины ликвидировали на фронте заместителя командира вертолетного полка российских вооруженных сил Владимира Стрильченко.

Высокопоставленного оккупанта сбили, когда он находился в самолете Ка-52. О его гибели сообщил украинский военнослужащий, полковник ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в Telegram.

"Заместитель командира 487-го овп (отдельного вертолетного полка – ред.) по летной подготовке подполковник Стрильченко Владимир на Ка-52 успешно демобилизован", – сообщил полковник ВСУ.

Ранее сообщалось, что бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили еще одного старшего офицера российских оккупационных войск – подполковника воздушно-десантных войск РФ Александра Болотникова. Уничтоженный оккупант служил в 98-й воздушно-десантной дивизии РФ.

Ликвидированный оккупант Владимир Стрельченко/ Telegram Штирлиц

Напомним, украинские военные поздним вечером 20 октября нанесли удар из реактивной системы залпового огня HIMARS по переправе российских оккупантов, которую те построили через реку Днепр в Херсоне. Во время удара был уничтожен известный российский пропагандист Олег Клоков.

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