До фронта не доехал: оккупант из Тувы "самоликвидировался" по дороге в Украину

Оккупант из Тувы "самоликвидировался" по дороге в Украину/ Reuters

В России сообщили о еще одном мобилизованном оккупанте, который пополнил список "небоевых потерь". В военном лагере в Новосибирске скончался мобилизованный житель российской Тувы.

Причиной смерти местные власти называют употребление алкогольных напитков. Об этом сообщает российское издание "Meduza".

"Предварительно, речь идет о происшествии со смертельным исходом в результате употребления спиртных напитков", – цитирует издание слова представителей местной власти.

Отмечается, что это уже не первый случай, когда мобилизованные оккупанты умирают, даже не доехав до фронта. Только в Новосибирске это уже третий такой случай.

Издание отмечает, что в целом уже известно о 41 погибшем мобилизованном россиянине. И часть из этих потерь – небоевые. Захватчики умирали то в учебных центрах, то на полигонах, то в воинских частях.

Мобилизация в России

Ранее сообщалось, что в Белгородской области на военном полигоне расстреляли десятки мобилизованных РФ перед отправкой на войну в Украину. Жертв расстрела на полигоне РФ может быть более трех десятков. Как известно, конфликт возник во время учений на религиозной почве.

После этого оккупанты, которые были на том полигоне, массово отказались ехать на войну в Украину. Мобилизованные из Брянской области категорически отказываются выполнять преступные приказы командования РФ.

Напомним, на временно оккупированной Луганщине новоприбывшие мобилизованные оккупанты массово отказываются воевать. Так, часть российских "мобиков" даже разбежалась, чтобы не идти на передовую. Тех, кто не успел далеко убежать, задержали в Кременной. Их удерживали на одном из предприятий оккупированного города.

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