Ракеты убили его ранним утром: в рядах ВСУ погиб 24-летний боец и звезда автогонок

В рядах ВСУ погиб 24-летний боец и звезда автогонок / Instagram Е.Перепелицы

17 мая нынешнего года во время ракетного обстрела учебного центра ВСУ "Десна" погиб известный украинский автогонщик Евгений Перепелица, сообщает портал "Обозреватель".

24-летнего Евгения коллеги называют "светлым парнем с отличным чувством юмора". Он увлекался также съемками фильмов и утверждал ‒ 2022-й обязательно станет его годом. Родом он был из Полтавы, а после окончания местного вуза переехал в Киев. Где и стал детейлером (то есть обслуживал транспортные средства ‒ внутри и снаружи) в компании BroDrift и активно участвовал в гонках. При этом парень также был комментатором гонок чемпионата Украины по дрифту, а некоторые гонки даже судил.

"В апреле Евгений вступил в ряды ВСУ и проходил обучение, когда в казарму, в которой он находился, прилетели ракеты. Он погиб во время подготовки", – рассказал руководитель Ассоциации авто и мотоспортсменов Украины Артур Подлужный.

17 мая около 05.00 авиация оккупантов обстреляла учебный центр ВСУ имени князя Ярослава Мудрого. Из четырех ракет две попали казарму. 24 мая мать Евгения Ксения сообщила, что он уже неделю не выходит на связь с родными. И вскоре побратимы парня подтвердили, что он погиб.

"Мы не очень близко общались, но у нас большой коллектив, все друг друга уважали и поддерживали. Евгений был не такой как все. Это был очень разносторонне развитый парень. Он интересовался не только автоспортом, но также занимался видеографией, снимал ролики, делал смешные обзоры и карикатуры на видеоролики автоспортсменов", – подытожил Подлужный.

Напомним, ранее в боях с российскими оккупантами погиб боец второй роты подразделения "Азов Киев" Захар Берестовский, которому лишь в конце минувшего года исполнилось 18 лет.

Кроме того, В бою с российскими оккупантами в Донецкой области погиб младший лейтенант Вооруженных сил Украины, бывший пловец и тренер в СК Зоря Владимир Ульяницкий. Погиб защитник Украины при обстреле из вражеского танка в бою за один из населенных пунктов Донецкой области.

Позднее в бою с русскими врагами погиб 29-летний украинский воин, музыкант-скрипач и активист Роман Барвинок-Скрипаль.

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