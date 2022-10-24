ВСУ ликвидировали российского командира разведроты

Оккупанту было 27 лет, его "денацифицировали" 29 сентября.
Украинские военные ликвидировали российского офицера - командира разведроты Андрея Рогова. Об этом сообщает полковник ВСУ Анатолий Штефан.
"Командир разведывательной роты старший лейтенант Андрей Рогов успешно демобилизован. Слава нации! Смерть врагам!",- написал Штефан.
По данным Кавказ.Реалии оккупанта похоронили в Ейске Краснодарского края или на кладбище ближайших станций. Там было обнаружено много могил ликвидированных российских оккупантов.
Рогову было 27 лет. Известно, что его "денацифицировали" 29 сентября.
Как сообщал Главред, на войне в Украине ликвидирован офицер МВД России Геннадий Цыбульский. Оккупант уже был на пенсии, но все равно согласился подписать контракт и пошел воевать против Вооруженных сил Украины.
Кроме того, украинские военные ликвидировали российского десантника Юрия Козлова, который воевал против Украины с первого дня полномасштабного вторжения. Оккупанта ликвидировали на Херсонщине.
Другие новости:
- "Зона смерти": эксперт назвал город, который будут "утюжить" оккупанты
- "Пока у РФ закончатся ракеты, она разнесет всю энергосистему": Жданов оценил угрозу полного блэкаута
- Джонсон отказался идти повторно в премьеры Британии