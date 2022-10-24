ВСУ ликвидировали российского командира разведроты

ВСУ ликвидировали российского капитана / коллаж фото Анатолий Штефан, Радио Свобода, Reuters

Украинские военные ликвидировали российского офицера - командира разведроты Андрея Рогова. Об этом сообщает полковник ВСУ Анатолий Штефан.

"Командир разведывательной роты старший лейтенант Андрей Рогов успешно демобилизован. Слава нации! Смерть врагам!",- написал Штефан.

По данным Кавказ.Реалии оккупанта похоронили в Ейске Краснодарского края или на кладбище ближайших станций. Там было обнаружено много могил ликвидированных российских оккупантов.

Рогову было 27 лет. Известно, что его "денацифицировали" 29 сентября.

ВСУ ликвидировали российского капитана / Анатолий Штефан

Как сообщал Главред, на войне в Украине ликвидирован офицер МВД России Геннадий Цыбульский. Оккупант уже был на пенсии, но все равно согласился подписать контракт и пошел воевать против Вооруженных сил Украины.

Кроме того, украинские военные ликвидировали российского десантника Юрия Козлова, который воевал против Украины с первого дня полномасштабного вторжения. Оккупанта ликвидировали на Херсонщине.

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