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ВСУ ликвидировали российского командира разведроты

24 октября 2022, 08:28

Оккупанту было 27 лет, его "денацифицировали" 29 сентября.

Ликвидированный оккупант
ВСУ ликвидировали российского капитана / коллаж фото Анатолий Штефан, Радио Свобода, Reuters

Украинские военные ликвидировали российского офицера - командира разведроты Андрея Рогова. Об этом сообщает полковник ВСУ Анатолий Штефан.

"Командир разведывательной роты старший лейтенант Андрей Рогов успешно демобилизован. Слава нации! Смерть врагам!",- написал Штефан.

По данным Кавказ.Реалии оккупанта похоронили в Ейске Краснодарского края или на кладбище ближайших станций. Там было обнаружено много могил ликвидированных российских оккупантов.

Рогову было 27 лет. Известно, что его "денацифицировали" 29 сентября.

ликвидированный оккупант
ВСУ ликвидировали российского капитана / Анатолий Штефан

Как сообщал Главред, на войне в Украине ликвидирован офицер МВД России Геннадий Цыбульский. Оккупант уже был на пенсии, но все равно согласился подписать контракт и пошел воевать против Вооруженных сил Украины.

Кроме того, украинские военные ликвидировали российского десантника Юрия Козлова, который воевал против Украины с первого дня полномасштабного вторжения. Оккупанта ликвидировали на Херсонщине.

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