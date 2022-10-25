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"Пусть отдадут свою землю Путину": Данилов разнес адептов "сделки" с Россией на Западе

25 октября 2022, 14:52

Ряд дипломатов на Западе обсуждают возможность гипотетической "сделки", согласно которой Киев якобы мог бы "уступить" Москве земли в обмен на вступление в НАТО.

Данилов, Путин
Сторонники "компромисса" с Россией не имеют отношения к независимости Украины - Данилов / Коллаж УНИАН

Дипломатам западного мира, которые призывают к территориальным уступкам РФ со стороны Украины, следует отдать свои земли директору страны-агрессора Владимиру Путину. Будет интересно понаблюдать за реакцией на подобные решения их общества. Германия и Франция уже участвовали в переговорах с Россией по войне против Грузии и Украины, которые завершились потерей территорий. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

В ходе разговора с журналистом Sky News он сказал о том, что некоторые европейские деятели, которые призывают к территориальным компромиссам с Москвой, вряд ли бы предлагали подобные инициативы, если бы проблема касалась их государств.

"Пусть они [эти западные дипломаты] отдадут свою землю Путину! Я хочу посмотреть, как отреагирует их общество, их избиратели и их дети", – сказал Данилов.

В материале сказано, что автор интервью во время беседы напомнил о мнениях некоторых высокопоставленных дипломатов в Европе по поводу завершения войны России против Украины. Они обсуждали вопрос о том, может ли Киев пойти на "сделку" с Москвой по территориям, отказавшись от захваченных с 2014 года земель в обмен на вступление в НАТО.

Журналист также акцентировал внимание на том, что когда он заговорил о таких "идеях", взгляд секретаря СНБО стал яростным.

"Я не знаю, с кем вы разговариваете в Европе и какое отношение эти люди имеют к нашей независимости", - резко заметил чиновник.

По его словам, нельзя договариваться с террористами, поскольку в таком случае их амбиции будут только возрастать. Пример – войны против Грузии и Украины на Донбассе.

"Напомню. В свое время французский деятель [экс-президент Николя Саркози] пытался вести переговоры с Россией по поводу Грузии – Грузия потеряла часть своих территорий. После того, как деятели Франции и Германии заставили нас подписать Минские соглашения [в 2014 году], мы потеряли часть Донецкой и Луганской областей, но не перестали за них воевать и не перестали их защищать, потому что они наши", - напомнил Данилов.

Кроме того, он назвал Путина современным Гитлером и предположил, что современную РФ ждет судьба нацистской Германии.

"С 1941 по 1945 год Германия находилась в состоянии войны почти со всем миром. В мае 1945-го она осталась в руинах. То же самое произойдет и с Россией. Они обречены на это", - подчеркнул Алексей Данилов.

Переговоры Украины и России

Глава Кремля Владимир Путин 30 сентября подписал бумажки об аннексии захваченных территорий Украины. Речь идет о Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях. После этого Путин, мол, "предложил" Киеву "мирные переговоры". Об аннексированных территориях директор РФ говорить не захотел и призвал Украину якобы "сложить оружие".

Президент Владимир Зеленский в ответ подписал заявку на вступление Украины в НАТО в рамках ускоренной процедуры и сделал заявление, согласно которому Украина не будет вести никаких переговоров с Путиным. Киев будет говорить уже с другим руководством РФ.

4 октября президент Зеленский поставил точку в политических переговорах с Кремлем. Гарант ввел в действие решение СНБО, согласно которому в Киеве с Путиным говорить никто не будет. Указ вступил в силу.

Смотрите видео 1+1 - ВСУ освободили более 90 населенных пунктов в Херсонской области

Другие новости:

СНБО Западная Европа Владимир Путин Алексей Данилов война России и Украины
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