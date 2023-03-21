Выдача повесток через "Дію": Федоров ответил на волнующий вопрос

В Украине не будут выдавать повестки через "Дію" из-за некачественного реестра военнообязанных.

В Украине не будут выдавать повестки из-за действия / Коллаж фото УНИАН

В Украине продолжается мобилизация и она не завершится до тех пор, пока Украина не одержит победу в войне, которую развязал российский диктатор Владимир Путин. В Сети распространяется информация о вероятности выдачи повесток через электронный сервис госуслуг "Дія". Однако на самом деле это все выдумка. Об этом в интервью Obozrevatel заявил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Он отметил, что сейчас через "Дію" не раздают повестки и делать это пока даже не планируют. Все из-за того, что реестр военнообязанных не является качественным.

"Пока этот реестр не будет качественным, любая цифровизация будет необъективна, некорректна, несправедлива и так далее. Поэтому Минобороны нужно предпринять много различных действий для улучшения данных в реестре перед тем, как внедрять какие-то другие инструменты. Нужно делать все логично. Сначала - качественные данные", - сказал Федоров.

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Мобилизация в Украине

Президент Владимир Зеленский 25 февраля подписал указ об общей военной мобилизации на территории Украины в связи с полномасштабным военным вторжением страны-агрессора Российской Федерации. Призывают в ряды Вооруженных сил Украины мужчин от 18 до 60 лет. В первую очередь тех, у кого есть боевой опыт.

Мобилизацию в Украине продлили до 21 ноября. За документ, который внес в Раду президент Зеленский, проголосовали 288 нардепов.

8 ноября президент Владимир Зеленский внес в Раду два проекта утверждения указа главы государства о продлении военного положения и мобилизации в Украине на 90 дней. Позже военное положение и мобилизацию в Украине продлили фактически до конца зимы.

7 февраля Верховная Рада поддержала указы президента Владимира Зеленского о продлении действия режима военного положения и общей военной мобилизации в Украине на 90 дней. В поддержку законопроекта о военном положении проголосовало 348 нардепов.

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