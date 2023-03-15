Где можно и нельзя вручать повестки в Украине: нет никаких запретов

Адвокат Андрей Новак рассказал, кто имеет право на вручение повестки и как должна проходить процедура.

Где можно и нельзя вручать повестки в Украине / "Четвертая студия"

В Украине в настоящее время проводится мобилизация и вручение повесток. Мужчины активно получают сообщения с требованием явиться в военкомат на остановках общественного транспорта, у входов в крупные торговые центры, на парковках, ночных клубах и даже иногда на рабочих местах.

Адвокат Андрей Новак рассказал в программе "Сніданок з 1+1", кто имеет право на вручение повестки и как проходит эта процедура в соответствии с Законом.

Кто может вручать повестки?

По словам эксперта, полиция не имеет права вручать повестки. Теперь это могут делать только представители военкоматов, работодатель или представители органов местного самоуправления.

видео дня

"Правильно вручена повестка та, которую вручили лично и та, за которую лично расписался военнообязанный, на которого эта повестка выписана начальником территориального центра комплектования. Представители военкомата могут вручать уже заполненные повестки на улице, но не выписывать их там. Это не предусмотрено в их служебных порядках и вообще процедурах призыва на военную службу. Таким образом, представитель военкомата берет на себя функции, которые принадлежат исключительно начальнику центра комплектования", - пояснил адвокат.

Где можно и нельзя вручать повестки?

Новак отметил, что место, где могут вручить уже заполненную повестку, не регулируется законодательством, и нет никаких запретов на это.

Кроме того, законодательство Украины немного неактуально и не соответствует военному времени, а потому "у нас существует только порядок о призыве на срочную службу, мы можем руководствоваться только этим порядком".

"Там отмечено, что руководитель центра комплектования имеет на основании тех личных данных, которые есть о гражданах, проживающих в этом районе, формирует список лиц, которые должны прийти на срочную службу, выписывает на них повестки. В результате представители военкоматов берут эти уже заполненные" Но люди у нас очень часто не живут по своему месту регистрации. Случается патовая ситуация, когда по адресу человека нет и вручить повестку они не могут, а людей мобилизовать надо. Тогда военкоматы выпускают на улице своих представителей для того, чтобы они вручали повестки", – подытожил адвокат.

Вам может быть интересно: