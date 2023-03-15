УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Где можно и нельзя вручать повестки в Украине: нет никаких запретов

15 марта 2023, 13:40
Адвокат Андрей Новак рассказал, кто имеет право на вручение повестки и как должна проходить процедура.
Повестка
Где можно и нельзя вручать повестки в Украине / "Четвертая студия"

В Украине в настоящее время проводится мобилизация и вручение повесток. Мужчины активно получают сообщения с требованием явиться в военкомат на остановках общественного транспорта, у входов в крупные торговые центры, на парковках, ночных клубах и даже иногда на рабочих местах.

Адвокат Андрей Новак рассказал в программе "Сніданок з 1+1", кто имеет право на вручение повестки и как проходит эта процедура в соответствии с Законом.

Кто может вручать повестки?

По словам эксперта, полиция не имеет права вручать повестки. Теперь это могут делать только представители военкоматов, работодатель или представители органов местного самоуправления.

видео дня

"Правильно вручена повестка та, которую вручили лично и та, за которую лично расписался военнообязанный, на которого эта повестка выписана начальником территориального центра комплектования. Представители военкомата могут вручать уже заполненные повестки на улице, но не выписывать их там. Это не предусмотрено в их служебных порядках и вообще процедурах призыва на военную службу. Таким образом, представитель военкомата берет на себя функции, которые принадлежат исключительно начальнику центра комплектования", - пояснил адвокат.

Где можно и нельзя вручать повестки?

Новак отметил, что место, где могут вручить уже заполненную повестку, не регулируется законодательством, и нет никаких запретов на это.

Кроме того, законодательство Украины немного неактуально и не соответствует военному времени, а потому "у нас существует только порядок о призыве на срочную службу, мы можем руководствоваться только этим порядком".

"Там отмечено, что руководитель центра комплектования имеет на основании тех личных данных, которые есть о гражданах, проживающих в этом районе, формирует список лиц, которые должны прийти на срочную службу, выписывает на них повестки. В результате представители военкоматов берут эти уже заполненные" Но люди у нас очень часто не живут по своему месту регистрации. Случается патовая ситуация, когда по адресу человека нет и вручить повестку они не могут, а людей мобилизовать надо. Тогда военкоматы выпускают на улице своих представителей для того, чтобы они вручали повестки", – подытожил адвокат.

Вам может быть интересно:

Автор: Сергей Кущ
война в Украине повестка
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

13:40

Где можно и нельзя вручать повестки в Украине: нет никаких запретов

13:36

Украина может получить истребители МиГ-29 от нескольких стран - спикер правительства ПольшиВидео

13:31

"Путин сказал: "Я уйду и тебя не будет": Кадыров играет в двойную игру и готовится к осаде Чечни – генералВидео

13:28

Легендарный гитарист из Queen принял рыцарский титул из рук Чарльза IIIВидео

13:20

Данилов – об инциденте с дроном США и Су-27 РФ: Путин пошел ва-банк и готов к эскалации войныВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

13:15

Кадырова отстранили от Путина, и он пытается восстановить позиции - МаломужВидео

12:41

Когда и кому нельзя пить чай с лимоном: необычные сведения о популярном напиткеВидео

12:33

"Это хороший знак": оккупанты уже перешли к обороне, и в Крыму тоже – РезниковВидео

12:33

Прорыв ВСУ к Крыму с выходом к Мариуполю: эксперт назвал сценарий контрнаступленияВидео

Реклама
12:06

Можно ли дарить денежное дерево и как это правильно сделатьВидео

12:00

Гороскоп на завтра 16 марта 2023: Рыбам – телефонный разговор, Ракам – денежная наградаВидео

12:00

Кадырова уже списали, он готовится к осаде Чечни - Николай МаломужЭксклюзив

11:57

Анна Тринчер показала жуткие шрамы после увеличения груди

11:51

Украина получит два корабля класса Alkmaar от Нидерландов: как это поможет ВСУВидео

11:39

Россия развалится на части, в Кремле обсуждают перенос столицы из Москвы – ДаниловВидео

11:28

Чтобы не пришлось выбрасывать на помойку: 5 способов, как отмыть кастрюлю от нагара

10:59

Украина обвинила двух военных РФ в изнасиловании матери и ребенка: в OSINT установили одного из них

10:59

"Решающие полгода": контрнаступление ВСУ заставит РФ действовать по одному из 3 сценариев – экспертВидео

10:58

Почему нельзя пить зеленый чай с молоком: для кого он особо опасен

10:34

Сенаторы США от обеих партий давят на Пентагон относительно отправки F-16 в Украину - Politico

Реклама
10:26

ВСУ ожидает тяжелая борьба с россиянами весной и летом – спикер ПентагонаВидео

10:02

"Будет опаснее всего": экстрасенс сказала, какие города в ближайшее время атакует РФВидео

09:51

Инцидент с американским дроном в Черном море не приведет к прямому конфликту между РФ и США – ISW

09:45

Гороскоп Таро на апрель 2023: Овнам - прибыль, Тельцам - большие перемены, Близнецам - новостьВидео

09:42

"Они уже писали, что будет беда": в Украине разнесли пессимистическую статью Washington Post о ВСУВидео

09:41

Россиян в Крыму окутывает страх: мобилизация усилилась, бизнес РФ готовится к эвакуации – ЦНСВидео

09:21

Кремль запускает в США масштабную антиукраинскую кампаниюмнение

08:50

В Ивано-Франковске массажистка подожгла клиентку: женщина скончалась от ожогов

08:45

Гороскоп на сегодня 15 марта 2023: Ракам – насыщенный день, Львам – испорченные планыВидео

08:37

Под фейки о "биолабораториях в Украине" Россия создает наступательное биооружие – Госдеп СШАВидео

08:02

В ВСУ отреагировали на инцидент с MQ-9 Reaper и российским Су-27 в Черном море: новые подробности

07:40

Путин "собрался" долго воевать с Украиной и предстанет перед сложным выбором – ISWВидео

07:23

Погиб в день рождения жены: в Ровно попрощались с защитником Украины из МариуполяВидео

06:44

Дрон летел без вооружения и в 120 км от Крыма: в NYT раскрыли детали инцидента над Черным морем

06:20

Пригожин в ближайшее время станет "полезным русским"мнение

05:23

Пекин может шантажировать США: аналитик спрогнозировал, как это отразится на Украине

04:55

Почему от кофе "разрывается" голова: невролог назвала 5 основных причинВидео

03:50

Как очистить дымоход: удивительно простой способ работает безотказно

03:20

КНР может прибегнуть к шантажу США: аналитик рассказал, что будет с военной помощью для УкраиныВидео

03:20

За уши не оттащить от такой вкуснятины: картофельное пюре по-новому, рецепт невероятно простВидео

Реклама
02:50

Как реанимировать подгоревшую гречку: способ, который придаст блюду неповторимый вкус

02:24

"Поэтому ее из Большого выгнали": Волочкова расставила ноги и попала впросакВидео

02:05

Звездная украинская прыгунья похвасталась "спелыми" ягодицами в купальнике

01:35

Жданов пояснил, можно ли из систем Patriot бить по наземным целям

00:51

Почему 15 марта нельзя поднимать деньги: приметы и что нельзя делать в самый неприятный день годаВидео

00:37

Черная метка: пять букв в имени, которые обрекают человека на несчастья и страданияВидео

00:15

Планировал убийство Буданова и Резникова: в Украине приговорили к 12 годам российского киллераВидео

14 марта, вторник
23:40

Зеленский срочно собрал Ставку: решено усиливать оборону БахмутаВидео

22:48

Почему 16 марта нельзя выносить мусор: приметы и запреты дняВидео

22:47

РФ увеличила количество "Калибров" в Черном море: Гуменюк предупредила об угрозе ракетной атакиВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Мода и красота
Модные прическиКрасивый маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять