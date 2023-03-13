Как должны вручать повестку в военкомат в Украине: омбудсмен дал ответы на главные вопросы

Выдача повесток в период общей мобилизации должна сопровождаться соблюдением прав и свобод граждан и защитой от незаконного вмешательства в личную жизнь. Кто имеет право вручать повестки в Украине и при каких обстоятельствах, рассказал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
Кто и где имеет право вручать повестки
В своем Telegram-канале он отметил, что повестки могут вручать уполномоченные лица:
- Представители органов местного самоуправления;
- Руководители предприятий, организаций и учебных заведений;
- Должностные лица районного или городского ТЦК;
- Управляющие многоквартирных домов.
Можно ли вручать повестки на улице?
Законодательством четко не определено, где и в каком месте могут вручаться повестки. Поэтому их выдача на улицах, в кафе, транспорте, на блокпостах или в различных учреждениях не запрещена.
Дали повестку на улице – что делать
Омбудсмен Лубинец отметил, что граждане Украины имеют право тщательно изучить документы должностного лица, который выдал повестку. Нужно не стесняться и внимательно посмотреть удостоверение этого человека и проверить корректность заполнения повестки.
Мобилизация в Украине
В Украине идет общая военная мобилизация, которая была объявлена с 25 февраля 2022 года после полномасштабного нападения страны-агрессора России.
Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский и утвердила Верховная Рада. В ряды Вооруженных сил Украины призывают мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.
7 февраля Рада проголосовала за указы Зеленского о продлении мобилизации и военного положения на 90 дней. Мобилизация в Украине будет действовать до 20 мая 2023 года.
Начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск Роман Горбач говорил, что в первую очередь в ВСУ призывают граждан с военным опытом.
Однако могут призвать и лиц, которые ранее не служили и не воевали. Их должны минимум месяц обучать военному делу.
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