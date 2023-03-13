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Как должны вручать повестку в военкомат в Украине: омбудсмен дал ответы на главные вопросы

13 марта 2023, 14:48
Когда выписали повестку на улице, нужно внимательно изучить удостоверение представителя ТЦК и проверить корректность внесенных в документ данных.
Повестки Украина
Повестки в Украине могут вручать где угодно - место выдачи не законодательством не определено – Лубинец / Коллаж Генштаб ВСУ, УП

Выдача повесток в период общей мобилизации должна сопровождаться соблюдением прав и свобод граждан и защитой от незаконного вмешательства в личную жизнь. Кто имеет право вручать повестки в Украине и при каких обстоятельствах, рассказал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Кто и где имеет право вручать повестки

В своем Telegram-канале он отметил, что повестки могут вручать уполномоченные лица:

  • Представители органов местного самоуправления;
  • Руководители предприятий, организаций и учебных заведений;
  • Должностные лица районного или городского ТЦК;
  • Управляющие многоквартирных домов.

Можно ли вручать повестки на улице?

Законодательством четко не определено, где и в каком месте могут вручаться повестки. Поэтому их выдача на улицах, в кафе, транспорте, на блокпостах или в различных учреждениях не запрещена.

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Дали повестку на улице – что делать

Омбудсмен Лубинец отметил, что граждане Украины имеют право тщательно изучить документы должностного лица, который выдал повестку. Нужно не стесняться и внимательно посмотреть удостоверение этого человека и проверить корректность заполнения повестки.

Мобилизация в Украине

В Украине идет общая военная мобилизация, которая была объявлена с 25 февраля 2022 года после полномасштабного нападения страны-агрессора России.

Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский и утвердила Верховная Рада. В ряды Вооруженных сил Украины призывают мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

7 февраля Рада проголосовала за указы Зеленского о продлении мобилизации и военного положения на 90 дней. Мобилизация в Украине будет действовать до 20 мая 2023 года.

Начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск Роман Горбач говорил, что в первую очередь в ВСУ призывают граждан с военным опытом.

Однако могут призвать и лиц, которые ранее не служили и не воевали. Их должны минимум месяц обучать военному делу.

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Бронь от мобилизации в Украине:

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