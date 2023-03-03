Уплата штраф или срок в тюрьме: юристы пояснили, какое наказание грозит за неявку по повестке

За неявку в военкомат для уточнения данных положен штраф, за неявку во время мобилизации - уголовная ответственность.

Какое наказание грозит за неявку по повестке: объяснение юристов / коллаж фото УНИАН и УП

В Украине военнообязанным мужчинам в рамках объявленного президентом Зеленским военного положения продолжают раздавать повестки. Юристы на странице "Бесплатная правовая помощь" в Facebook рассказали, какая ответственность наступает для людей, повестки игнорирующих.

Если военнообязанный человек получил повестку для уточнения данных в территориальном центре комплектации (но не явился туда), но он обязан будет уплатить штраф в размере от 3400 до 5100 грн, то есть от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов.

Но далее − существуют также мобилизационные распоряжения, согласно которым военнообязанные должны явиться в призывной пункт в течение суток после объявления мобилизации. Вот уклонение от такого вида повестки предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 5 лет.

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Кроме того, следует заметить − даже если человек имеет право на отсрочку от мобилизации, а ему повторно вручили повестку сотрудники ТЦК, то ему следует прийти в военкомат и подтвердить эти данные.

Мобилизация в Украине

Президент Владимир Зеленский 25 февраля подписал указ о всеобщей военной мобилизации на территории Украины в связи с полномасштабным военным вторжением страны-агрессора Российской Федерации.

Призывают в ряды Вооруженных сил Украины мужчин от 18 до 60 лет. В первую очередь тех, у кого есть боевой опыт.

Мобилизацию в Украине продлили до 21 ноября. За документ, который внес в Раду президент Зеленский, проголосовали 288 нардепов.

8 ноября президент Владимир Зеленский внес в Раду два проекта утверждения указа главы государства о продлении военного положения и мобилизации в Украине на 90 дней.

Позднее законопроекты №№ 8189 и 8190 зарегистрированы в украинском парламенте. Согласно этим документам, военное положение и мобилизация в Украине будут продлены фактически до конца зимы.

7 февраля Верховная Рада поддержала указы президента Владимира Зеленского о продлении действия режима военного положения и общей военной мобилизации в Украине на 90 дней. В поддержку законопроекта о военном положении проголосовало 348 нардепов.

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