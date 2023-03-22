Ракетный удар по Запорожью: Лавров во всем обвинил Запад

Глава МИД РФ обвинил Запад якобы в "невыполнении обязательств", из-за чего у "России не осталось выбора".

В день ракетного удара по Запорожью Лавров обвинил во всем Запад / коллаж фото скриншот с видео

Российские оккупанты в среду, 22 марта, безжалостно ударили ракетами по мирному многоэтажному дому в Запорожье. Но в этот день глава МИД РФ Сергей Лавров начал оправдываться и заявлять, что "Запад не оставил России выбора". Об этом сообщают росСМИ.

Он цинично обвинил Запад якобы в "невыполнении обязательств".

"Запад не оставил нам выбора, кроме как встать на защиту российских, русскоязычных жителей востока Украины, которые подвергались неприемлемой дискриминации и лишению базовых прав со стороны киевского "нацистского" режима", - сказал Лавров.

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Ракетная атака в Запорожье 22 марта - что известно

В Запорожской области 22 марта во время воздушной тревог прогремели несколько взрывов. Под огнем находятся жилые дома и остров Хортица.

На ракетный удар по Запорожью отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

"Запорожье. Прямо сейчас российская ракета попала в многоэтажное здание. Россия со зверской жестокостью обстреливает город. Попадания по жилым кварталам, где живут обычные люди, дети. Страна-террорист стремится уничтожить наши города, наше государство, наших людей", - написал глава государства и опубликовал кадры прямого попадания российской ракеты в жилой дом.

В Запорожской ОВА сообщили, что российские войска при обстреле Запорожья ударили по жилой девятиэтажке, расположенной в спальном районе. Враг выпустил по дому две ракеты.

Уже известно по меньшей мере о 25 пострадавших (из них двое детей 7 и 9 лет). По данным секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева, госпитализировали 11 пострадавших. Четверо находятся в тяжелом состоянии, семеро - в средней степени тяжести. Известно об одном погибшем человеке.

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