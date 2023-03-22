Ракетный удар по Запорожью: в больнице скончался украинец, много пострадавших

Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко сообщил, что в результате ракетного удара 25 человек пострадали, еще один погиб.

Ракетный удар по Запорожью / Суспильне

22 марта российские оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью. В результате атаки по многоэтажкам по меньшей мере 25 человек получили ранения.

"Под обстрел попали два девятиэтажных дома с мирными людьми. В настоящее время известно о 25 пострадавших (из них двое детей 7 и 9 лет)", - отметил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев в Telegram.

По словам Куртева, 11 пострадавших госпитализировали. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии, семь - в среднем.

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Информация о масштабах разрушения уточняется. На месте работают соответствующие службы.

Ракетный удар по Запорожью / t.me/kurtievofficial

Что известно о погибшем

Ранее глава Запорожской ОВА Юрий Малашко сообщил, что в результате ракетного удара 17 человек пострадали, еще один погиб.

"У нас 17 пострадавших, среди них есть два ребенка. Коварный удар был нанесен 6 ракетами, в здание попала одна ракета", - отметил он.

Ракетная атака в Запорожье 22 марта - что известно

В Запорожской области 22 марта во время воздушной тревог прогремели несколько взрывов. Под огнем находятся жилые дома и остров Хортица.

На ракетный удар по Запорожью отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

"Запорожье. Прямо сейчас российская ракета попала в многоэтажное здание. Россия со зверской жестокостью обстреливает город. Попадания по жилым кварталам, где живут обычные люди, дети. Страна-террорист стремится уничтожить наши города, наше государство, наших людей", - написал глава государства и опубликовал кадры прямого попадания российской ракеты в жилой дом.

В Запорожской ОВА сообщили, что российские войска при обстреле Запорожья ударили по жилой девятиэтажке, расположенной в спальном районе. Враг выпустил по дому две ракеты.

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