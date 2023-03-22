Оккупанты РФ ударили по жилой многоэтажке в Запорожье

Россияне обстреливают Запорожье. Под вражеским огнем – жилые дома, а также остров Хортица. Одна из ракет попала в жилую многоэтажку.

РФ ударила ракетой по жилому дому в Запорожье / Фото Суспільне, скриншот видео

В Запорожской области 22 марта во время воздушной тревог прогремели несколько взрывов. Под огнем находятся жилые дома и остров Хортица. В местных пабликах пишут о прямом попадании в жилой многоэтажный дом.

В 11:20 корреспонденты Суспільне Запоріжжя сообщили, что в Запорожье прогремел взрыв. Через 20 минут в городе прогремели повторные взрывы, а через 10 минут – еще один.

"Россияне обстреливают Запорожье. Под вражеским огнем – жилые дома, также остров Хортица", - написал глава Офиса президента Андрей Ермак.

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"Находитесь в безопасных местах до завершения "воздушной тревоги"! Сохраняйте информационную тишину! Не распространяйте фото- и видео материалы – не помогайте врагу корректировать огонь. Чрезмерное информационное внимание вредит Силам обороны Украины", - призвали в Запорожской ОВА.

Позже появились кадры последствий обстрела жилой многоэтажки в Запорожье. Пока информации о пострадавших нет.

Последствия обстрела жилой многоэтажки в Запорожье / Фото Суспільне

На ракетный удар по Запорожью отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

"Запорожье. Прямо сейчас российская ракета попала в многоэтажное здание. Россия со зверской жестокостью обстреливает город. Попадания по жилым кварталам, где живут обычные люди, дети. Страна-террорист стремится уничтожить наши города, наше государство, наших людей", - написал глава государства и опубликовал кадры прямого попадания российской ракеты в жилой дом.

РФ ударила ракетой в жилой дом в Запорожье

СМИ пишут, что одна из ракет, выпущенных российскими оккупантами, не взорвалась и торчит в крыше многоэтажного дома.

Одна из российских ракет не взорвалась / Фото t.me/nexta_live

РФ атаковала Украину дронами ночью 22 марта

В ночь на 22 марта российские оккупационные войска атаковали Украину дронами-камикадзе иранского производства типа Shahed. Вражеские "Шахеды" зафиксировали в ряде регионов Украины.

Во время ночной атаки россиян получил повреждение один из объектов инфраструктуры в Житомирской области.

По данным Генштаба ВСУ, войска РФ ночью нанесли массированный авиационный удар с использованием БПЛА "Шахед-136". По предварительным данным, враг запустил 21 дрон, 16 из которых были уничтожены украинскими силами ПВО.

Позже стало известно, что в результате ночной атаки дронов 22 марта в городе Ржищев Киевской области повреждены общежития и лицей. Известно о четырех погибших, под завалами спасатели ищут людей.

По данным ГосЧС частично разрушены 4-й и 5-й этажи двух пятиэтажных общежитий и трехэтажный учебный корпус профессионального лицея.

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