Спас друга из 42-дневного плена: под Бахмутом погиб доброволец из Новой Зеландии

У погибшего добровольца из Новой Зеландии Кейна Те Тая осталась 12-летняя дочь.

Под Бахмутом погиб доброволец из Новой Зеландии Кейн Тэ Тай / коллаж фото из соцсетей

В Украине погиб 38-летний военный из Новой Зеландии Кейн Те Тай. Боец с позывным "Черепаха" почти год воевал за Украину в составе "Иностранного легиона". Российские оккупанты убили мужчину под Бахмутом Донецкой области. Об этом сообщает RNZ.

По словам матери погибшего, Те Тай еще в юности пошел служить в армию. Он был миротворцем в Афганистане и других странах, на которые нападали оккупанты. Он считал своим долгом защищать таких людей.

NewsHub публиковало признание военного о том, что то, чем он занимается в Украине - лучшая его работа за всю жизнь. В прошлом году в апреле перед отъездом в Украину доброволец почувствовал, что эта миссия может стать путем в один конец. Но он был убежден, что это того стоит.

видео дня

"Мне они нравятся и я люблю их достаточно, чтобы до сих пор быть здесь, несмотря на то, что происходит, потому что Украина покорила мое сердце", – говорил он.

У погибшего Героя дома осталась его 12-летняя дочь.

Те Тай освободил побратима из 42-дневного плена

14 марта в Сети появилось видео, на котором видно как украинские бойцы штурмуют позиции оккупантов и заходят в подвал в населенном пункте под Бахмутом. Там Те Тай увидел своего побратима - украинского воина Алексея Гордеева. Измученный Алексей услышал голос Те Тая и тут же закричал: "О! Новая Зеландия здесь!". Радостный Те Тай назвал тогда военного своим братом.

"Его глаза встретились с моими: "Новая Зеландия! Новая Зеландия!". Я посмотрел вниз. Я узнал его, это был мой друг, которого, как я думал, убили русские ... Это было лучшее, что случилось со мной на этой войне. Возможность спасти своих побратимов - это то, чего почти никогда не случается, но я благодарен и счастлив, что именно мы смогли вытащить его из той адской дыры", - рассказывал иностранец.

В плену Алексей Гордеев почти ничего не ел и не пил. Ему приходилось пить антифриз, чтобы утолить жажду.

Алексея Гордеева освободили из 42-дневного плена / соцсети

Напомним, что украинский легкоатлет Дмитрий Витковский вернулся домой из российского плена. Боец защищал Мариуполь прошлой весной. Спортсмена захватили в плен 12 апреля 2022 года. Освободить воина сумели во время последнего обмена пленными.

Также ранее украинский священник, настоятель Одесского Свято-Троицкого храма ПЦУ Василий Вирозуб рассказал о 70 днях российского плена и пытках, которые применяли российские оккупанты к пленным. В частности, украинцев били током и запихивали им гвозди под ногти. Кроме этого, им не давали спать, а также держали без еды и воды.

Другие новости: