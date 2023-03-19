"Демонстрация бессилия": Вятрович оценил вероятность переворота в РФ после освобождения Крыма

Эксперт убежден, что освобождения Крыма от российских оккупантов станет самым большим ударом для Путина.

Освобождение Крыма станет серьезным ударом для РФ / Коллаж Главред, соцсети

Украинские военные готовятся к мощному наступлению и планируют вернуть незаконно оккупированный Крым. Это станет для российского диктатора Владимира Путина "серьезным ударом". Об этом во время чата на Главреде рассказал историк, нардеп Украины, бывший глава Института национальной памяти Владимир Вятрович.

"Потеря любой территории, которая была завоевана Путиным, для него самого станет серьезным ударом. Бигборды в Херсоне с надписью "Навсегда с Россией" сейчас выглядят как насмешка над амбициями Путина и демонстрируют всему миру его абсолютное бессилие. Конечно, потеря Крыма особенно ярко продемонстрирует это бессилие", - сказал Вятрович.

Но это не значит, что после возвращения Крыма в РФ начнутся протесты против власти.

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"С одной стороны, да. Мы были свидетелями того, как поражения на фронтах Русско-японской войны вызвали революцию 1905 года, когда поражения на фронтах Первой мировой войны вызвали революцию 1917 года. Но, по-моему, больший потенциал – не у россиян, а у порабощенных народов России. Возможно, именно они воспользуются слабостью российского государства, чтобы напомнить о своей субъектности и силе", - добавил Вятрович.

Кто такой Владимир Вятрович Владимир Вятрович – историк, публицист, политик, общественный деятель, доктор философии (кандидат исторических наук), народный депутат Украины IX созыва. Был главой Украинского института национальной памяти (с 25 марта 2014 года по 18 сентября 2019-го), председателем ученого совета Центра исследований освободительного движения (Львов), членом наблюдательного совета Национального музея-мемориала жертв оккупационных режимов "Тюрьма на Лонцкого", экс-директор архива Службы безопасности Украины (2008-2010 годы), пишет Википедия.

Освобождение Крыма

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявил, что оккупационные войска РФ уже перешли к обороне. Они активно строят укрепления и роют окопы на оккупированных территориях Украины, в том числе и в Крыму. Это хороший знак, указывающий на то, что даже захватчики верят в контрнаступление украинских войск.

В Центре национального сопротивления сообщали, что в оккупированном Россией Крыму среди коллаборантов и лиц, незаконно перебравшихся на полуостров в 2014 году, растут панические настроения. Усилилась военная мобилизация и раздача повесток на улицах. Российский бизнес готовится к эвакуации. Киев призывает местных жителей сообщать о передвижении вражеских войск и военной техники.

Капитан 1-го ранга запаса Военно-морских сил, бывший заместитель начальника штаба ВМСУ Андрей Рыженко отмечал, что силы обороны Украины могут пойти в контрнаступление в мае. Наиболее перспективное направление для удара – юг страны. Разрушение так называемого сухопутного коридора оккупантов России приведет к серьезному нарушению их обеспечения в Крыму. У захватчиков останется только Крымский мост, который тоже уязвим.

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