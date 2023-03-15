Россиян в Крыму окутывает страх: мобилизация усилилась, бизнес РФ готовится к эвакуации – ЦНС

Украина призывает население оккупированного Крымского полуострова передавать Киеву данные о передвижении российских захватчиков и их военной техники.

Агрессор Россия усилила мобилизацию в захваченном Крыму / Коллаж УНИАН, Минобороны РФ

В оккупированном Россией Крыму среди коллаборантов и незаконно перебравшихся в 2014 году на полуостров россиян растут панические настроения. Усилилась военная мобилизация и раздача повесток на улицах. Российский бизнес готовится к эвакуации. Киев призывает местных жителей сообщать о передвижении вражеских войск и военной техники. Об этом рассказали в Центре национального сопротивления.

Как сообщает ЦНС, в разных городах захваченного Крыма все чаще фиксируются случаи раздачи повесток. Правительство РФ обещало самопровозглашенным "властям" полуострова не проводить массовую мобилизацию, однако военная мобилизация усилилась.

В такой ситуации растет паника среди россиян, которые незаконным образом переселились в Крым после оккупации в 2014 году, и пророссийских коллаборантов.

видео дня

Также в Центре акцентировали внимание на том, что бизнес РФ, которые зашел на оккупированный Крымский полуостров после аннексии, выводит денежные средства и проводит подготовку к эвакуации. В частности, речь идет о гостинично-ресторанном бизнесе – курортный сезон провалился в 2022 году и вряд ли увидит прибыль в этом году.

Подчеркивается, что Украина призывает жителей Крыма сообщать Киеву о передислокациях российских оккупантов и их военной техники. Для этого предлагают использовать Telegram-бот сопротивления, СБУ или специальную форму на сайте ЦНС.

Возвращение Крыма в Украину

В Главном управлении разведки Минобороны Украины ранее сделали заявление, согласно которому ВСУ освободят оккупированный агрессором Россией Крым.

Согласно данным разведчиков, после зверств российских военных в ходе полномасштабного нападения, политические взгляды изменились даже у той части жителей полуострова, которые поддерживали "политику Путина".

Бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес отметил, что силы обороны Украины могут освободить Крым уже к концу августа.

По его мнению, для успешной реализации военной операции западный мир должен дать Украине дальнобойное высокоточное оружие.

Военный эксперт Роман Свитан полагает, что есть два сценария освобождения армией Украины оккупированного Крыма. Первый предполагает уничтожение войск России дальнобойным вооружением с последующим оперативным окружением. Второй – фронтальный заход ВСУ на Крымский полуостров. По мнению Свитана, первый вариант развития события является более предпочтительным, так как при втором сценарии Крым может превратиться во второй Донбасс.

Война России против Украины: