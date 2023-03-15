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Армия Украины в мае пойдет в контрнаступление: капитан ВМСУ назвал направление удара

15 марта 2023, 14:19
Последней точкой опоры логистики оккупантов России на юге останется Крымский мост, однако в мы уже видели, что он тоже уязвим, отметил Андрей Рыженко.
ВСУ, войска РФ
ВСУ в мае перейдут в контрнаступление, чтобы ударить по "сухопутному коридору", которые ведет в Крым - эксперт / Коллаж 93-я ОМБр, Минобороны РФ

Силы обороны Украины могут пойти в контрнаступление в мае. Наиболее перспективное направление для удара – юг страны. Разрушение так называемого сухопутного коридора оккупантов России приведет к серьезному нарушению их обеспечения в Крыму. У захватчиков останется только Крымский мост, который тоже уязвим. Об этом заявил капитан 1-го ранга запаса Военно-морских сил, бывший замначальника штаба ВМСУ Андрей Рыженко.

В интервью Главреду он рассказал о том, что судя по темпам поставок вооружений Украине от Запада, контрнаступательная операция ВСУ, скорее всего, начнется в мае.

"Глядя на темпы поставок Украине вооружений, можно сделать вывод, что украинское наступление возможно в мае", - отметил Рыженко.

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По его словам, ВСУ, вероятно, нанесут удар по российским оккупантам на юге страны, чтобы нарушить работу "сухопутного коридора", который идет с территорию России через захваченные южные территории Украины в оккупированный Крым. Рассечение линии приведет к проблемам для войск РФ с логистикой и осложнит пребывание их военной группировки на Крымском полуострове.

"Многих сейчас интересует, где может начаться контрнаступление ВСУ. По моему мнению, самым болезненным ударом по войскам России с точки зрения политики, имиджа и военной целесообразности, станет разрушение так называемого сухопутного коридора, который соединяет захваченный Крым с территорией РФ через оккупированные территории юга Украины. Если работа "коридора", который обеспечивает транспортировку грузов, будет нарушена, обеспечение российской группировки на юге и в Крыму серьезно осложнится", - объяснил ситуацию Рыженко.

Как полагает эксперт, после этого снабжение оккупантов России на юге будет идти только через Крымский мост. Паромные переправы вряд ли обеспечат эффективную логистику.

"Последней точкой опоры логистики войск России на юге останется Крымский мост. Но, как мы видели в октябре, его также можно поражать", - подчеркнул Андрей Рыженко.

Смотрите полную версию интервью Андрея Рыженко Главреду

Когда будет контрнаступление ВСУ

Советник главнокомандующего армией Украины Залужного, генерал-майор Виктор Назаров ранее сказал, что ВСУ перейдут к реализации контрнаступательной операции после того как получат бронетехнику от Запада. Кроме того, Киеву нужно будет решить вопросы с боеприпасами и логистикой.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что украинские войска перейдут в контрнаступление через 2 месяца. Как полагает чиновник, силам обороны Украины нужно решить вопросы с вооружениями и боеприпасами.

Руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай полагает, что на Луганщине ВСУ пойдут в контрнаступление через 2-3 недели. Армии нужно собрать необходимые резервы для проведения военной операции.

Война России против Украины:

новости Крыма война России и Украины Андрей Рыженко
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