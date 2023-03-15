"Это хороший знак": оккупанты уже перешли к обороне, и в Крыму тоже – Резников

Оккупационные войска РФ уже перешли к обороне. Они активно строят укрепления и роют окопы на оккупированных территориях Украины, в том числе и в Крыму. Это хороший знак, указывающий на то, что даже захватчики верят в контрнаступление украинских войск.
Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников во время брифинга. Он отмечает, что оккупанты сделали определенные выводы после того, как украинские военные пошли в успешное контрнаступление в Херсонской и Харьковской областях. Именно после этого захватчики перешли к обороне на некоторых участках фронта.
Резников отметил, что оккупанты готовятся к обороне даже в Крыму. И эти признаки все вместе являются хорошим знаком.
"Россияне очень хорошо учатся, поэтому они уже сели в оборону. Они уже сидят в обороне. Наши генералы, и генерал Мо**алев, и адмирал Неижпапа показали нам места, где они (оккупанты – ред.) уже сидят, роют окопы, фортификационные укрепления. Кстати, в Крыму тоже. Это значит, что россияне уже готовятся к защите. Они верят, россияне верят, что украинцы пойдут в контрнаступление. И это хороший знак", – сказал Резников.
Также министр обороны Украины отмечает, что активное рытье окопов и строительство укреплений оккупантами может свидетельствовать о том, что РФ уже проиграла эту войну.
"Если они в своей так называемой "специальной военной операции" перешли к защите, они уже проиграли эту войну", – сказал Резников.
В то же время международные партнеры Украины хотят, чтобы наше государство одержало победу в войне, подчеркнул он.
Контрнаступление ВСУ
Напомним, издание The Economist со ссылкой на европейских чиновников сообщило, что Украина быстро готовится к проведению контрнаступления. За прошедшие три месяца с 9 декабря 2022 года и до сих пор она получила 40% всей военной помощи, которую обещал Пентагон с начала полномасштабной войны – речь идет о помощи на сумму более 8 миллиардов долларов.
Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов отмечал, что российские оккупанты пытаются захватить новые украинские территории, однако у них ничего не получается. Украинские военные дают мощный отпор и готовятся к контрнаступлению. Коллаборанты понимают, что в ближайшее время будет жарко, и теперь они массово бегут в РФ.
Заместитель директора Центра исследований армии Михаил Самусь отмечал, что война в Украине сейчас находится в критической точке, следующие полгода могут стать решающими и определить весь дальнейший ход событий. По его словам, контрнаступление ВСУ заставит РФ действовать по одному из 3 сценариев: Россия либо выведет свои войска из Украины и "закроется", либо будет продолжать воевать, либо попытается "заморозить войну".
Вас также может заинтересовать:
- "Следующие полгода – решающие": контрнаступление ВСУ заставит РФ действовать по одному из 3 сценариев-эксперт
- Россия развалится на части, в Кремле обсуждают перенос столицы из Москвы - Данилов
- Украина получит два корабля класса Alkmaar от Нидерландов: как это поможет ВСУ