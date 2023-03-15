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"Это хороший знак": оккупанты уже перешли к обороне, и в Крыму тоже – Резников

15 марта 2023, 12:33
Российские захватчики роют окопы и строят укрепления, в том числе и на оккупированном полуострове. Они готовятся к украинскому контрнаступлению.
Российские военные, Алексей Резников
Резников отмечает, что российские оккупанты уже перешли к обороне/ Минобороны РФ, УНИАН

Оккупационные войска РФ уже перешли к обороне. Они активно строят укрепления и роют окопы на оккупированных территориях Украины, в том числе и в Крыму. Это хороший знак, указывающий на то, что даже захватчики верят в контрнаступление украинских войск.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников во время брифинга. Он отмечает, что оккупанты сделали определенные выводы после того, как украинские военные пошли в успешное контрнаступление в Херсонской и Харьковской областях. Именно после этого захватчики перешли к обороне на некоторых участках фронта.

Резников отметил, что оккупанты готовятся к обороне даже в Крыму. И эти признаки все вместе являются хорошим знаком.

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"Россияне очень хорошо учатся, поэтому они уже сели в оборону. Они уже сидят в обороне. Наши генералы, и генерал Мо**алев, и адмирал Неижпапа показали нам места, где они (оккупанты – ред.) уже сидят, роют окопы, фортификационные укрепления. Кстати, в Крыму тоже. Это значит, что россияне уже готовятся к защите. Они верят, россияне верят, что украинцы пойдут в контрнаступление. И это хороший знак", – сказал Резников.

Также министр обороны Украины отмечает, что активное рытье окопов и строительство укреплений оккупантами может свидетельствовать о том, что РФ уже проиграла эту войну.

"Если они в своей так называемой "специальной военной операции" перешли к защите, они уже проиграли эту войну", – сказал Резников.

В то же время международные партнеры Украины хотят, чтобы наше государство одержало победу в войне, подчеркнул он.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, издание The Economist со ссылкой на европейских чиновников сообщило, что Украина быстро готовится к проведению контрнаступления. За прошедшие три месяца с 9 декабря 2022 года и до сих пор она получила 40% всей военной помощи, которую обещал Пентагон с начала полномасштабной войны – речь идет о помощи на сумму более 8 миллиардов долларов.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов отмечал, что российские оккупанты пытаются захватить новые украинские территории, однако у них ничего не получается. Украинские военные дают мощный отпор и готовятся к контрнаступлению. Коллаборанты понимают, что в ближайшее время будет жарко, и теперь они массово бегут в РФ.

Заместитель директора Центра исследований армии Михаил Самусь отмечал, что война в Украине сейчас находится в критической точке, следующие полгода могут стать решающими и определить весь дальнейший ход событий. По его словам, контрнаступление ВСУ заставит РФ действовать по одному из 3 сценариев: Россия либо выведет свои войска из Украины и "закроется", либо будет продолжать воевать, либо попытается "заморозить войну".

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