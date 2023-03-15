"Решающие полгода": контрнаступление ВСУ заставит РФ действовать по одному из 3 сценариев – эксперт

В России дефицит боеприпасов, но у нее уже нет времени развертывать более широкое производство. Поэтому в Кремле рассматривают различные варианты действий.

Контрнаступление ВСУ заставит РФ действовать по одному из трех сценариев, считает Михаил Самусь/ 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, УНИАН

Война в Украине сейчас находится в критической точке. Следующие полгода могут стать решающими и определить весь дальнейший ход событий.

Вооруженные силы Украины готовятся к контрнаступлению. Между тем в стране-агрессоре РФ сильно не хватает боеприпасов. Но несмотря на дефицит они уже не имеют времени развернуть более широкое производство, поэтому в следующие полгода просто будут использовать то, что достанут со складов. А контрнаступление ВСУ за это время покажет, как дальше будут разворачиваться события. Об этом рассказал заместитель директора Центра исследований армии Михаил Самусь "24 Каналу".

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Он выразил мнение, что россияне будут пытаться захватить как можно большую часть территории Донецкой и Луганской областей. После этого они могут попытаться нажать на Украину для подписания каких-то "договоренностей" с помощью Китая, экономики, энергетики или западных медиа. В этих "договоренностях" вероятнее всего будут предусмотрены преимущества для РФ.

После того, как ВСУ пойдут в контрнаступление, страна-агрессор Россия может действовать по одному из трех сценариев, отметил эксперт.

"Либо Россия просто выведет свои войска и закроется, будет там вариться в своем фашистском соке, либо будет продолжать эту войну, либо будет пытаться заморозить ее, как они сейчас захотят сделать", – сказал аналитик.

Также он подчеркнул, что страна-агрессор Россия уже испытывает сильный дефицит боеприпасов, ведь она не была готова к войне такой интенсивности. Даже в военном командовании РФ сейчас до конца не понимают, на сколько хватит боеприпасов для оккупантов и как решить эту проблему. При этом в РФ уже нет времени разворачивать военную экономику и переводить производство боеприпасов на большие масштабы. Поэтому в ближайшее время они будут воевать лишь за счет того, что достанут со складов.

Война в Украине

Ранее официальный представитель Минобороны США бригадный генерал Пэт Райдер отмечал, что Украину весной и летом 2023 года ожидают крайне тяжелые сражения с российскими оккупантами. Но союзники будут помогать ВСУ с решением проблемы дефицита боеприпасов.

В Центре национального сопротивления сообщили, что в оккупированном Россией Крыму среди коллаборантов и лиц, незаконно перебравшихся на полуостров в 2014 году, растут панические настроения. Усилилась военная мобилизация и раздача повесток на улицах. Российский бизнес готовится к эвакуации. Киев призывает местных жителей сообщать о передвижении вражеских войск и военной техники.

Напомним, накануне информационное пространство Украины взбудоражила статья американского издания The Washington Post, в которой говорилось о том, что в ВСУ наблюдается пессимизм ‒ в том числе и относительно будущего контрнаступления. Но такие утверждения не соответствуют действительности, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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