ВСУ ожидает тяжелая борьба с россиянами весной и летом – спикер Пентагона

В Пентагоне считают, что Украину весной и летом ждет тяжелая борьба против РФ Но союзники будут помогать ВСУ с решением проблемы дефицита боеприпасов.

Украину весной-летом 2023 ожидают тяжелые бои / коллаж фото УНИАН

Украину весной и летом 2023 года ожидают крайне тяжелые сражения с русскими оккупантами. Об этом на традиционном брифинге для американских СМИ заявил официальный представитель Минобороны США бригадный генерал Пэт Райдер.

По его словам, западные союзники сделают все возможное, чтобы решить проблему дефицита боеприпасов у ВСУ.

Генерал также отметил, что США с начала полномасштабной войны делают все возможное, чтобы удовлетворить потребности украинской армии ‒ будь то боеприпасы, будь то ПВО, будь то бронетехника.

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На заседании 15 марта министров обороны стран Запада в формате "Рамштайн", сказал Райдер, также будут обсуждаться насущные потребности ВСУ ‒ в первую очередь боеприпасы.

"Важно сделать шаг назад и посмотреть на достигнутый прогресс, осознавая при этом тот факт, что впереди предстоит тяжелая борьба, особенно когда мы вступаем в весну и лето", – подытожил он.

Заседание Рамштайн-9

Министр обороны США Ллойд Остин в ходе своего заявления на встрече государств-союзников Украины на американской базе в Рамштайне отметил, что страны готовы продолжить оказывать военную помощь Киеву в отражении военной агрессии РФ.

В итоговом заявлении Остин сказал, что страны-партнеры не приняли решение о предоставлении Украине истребителей. По его словам, Запад намерен решить насущные проблемы Киева для проведения контрнаступления весной.

Также глава Пентагона Остин подчеркнул, что США, Франция, Германия, Польша, Португалия, Норвегия, Чехия и Нидерланды отправят Украине танки. Франция и Италия намерены передать Киеву системы ПВО.

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