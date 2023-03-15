Инцидент с американским дроном в Черном море не приведет к прямому конфликту между РФ и США – ISW

Аналитики отмечают, что это уже не первый раз россияне используют подобную тактику запугивания в отношении американских и союзных самолетов и судов.

Инцидент с американским дроном в Черном море не приведет к прямому столкновению США и РФ, считают в ISW/ Минобороны РФ, Википедия

Инцидент с американским беспилотником MQ-9 Reaper, который сбили над Черным морем российские самолеты, не приведет к прямому конфликту между США и страной-агрессором Россией.

Такое убеждение высказали аналитики Института изучения войны (ISW). Они отмечают, что россияне уже много десятилетий подряд используют подобную тактику запугивания.

"Российские войска десятилетиями на многочисленных театрах использовали тактику запугивания в отношении американских и союзных самолетов и судов, что не приводило к конфликту", – отметили эксперты.

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В Институте изучения войны отмечают, что президенты Соединенных Штатов и России имеют полную свободу выбора относительно реагирования на этот инцидент. Отмечается, что подобные ситуации, которые возникали ранее, не приводили к возникновению прямого противостояния между странами.

Аналитики ISW напомнили, что президент США Джо Байден ранее неоднократно выражал желание избежать прямого противостояния между военными Соединенных Штатов и России. При этом властная верхушка в РФ также демонстрировала нежелание начинать войну с НАТО.

"Поэтому нет оснований полагать, что подобные инциденты могут привести к опасной эскалации", – подытожили в ISW.

Инцидент с дроном США и российскими Су-27 в Черном море

Утром 14 марта в небе над Черным морем столкнулись американский ударный беспилотник и российский истребитель Су-27. В Европейском командовании ВС США рассказали, что два российских истребителя Су-27 хотели перехватить американский беспилотник разведки и наблюдения MQ-9, несмотря на то, что дрон был в международном пространстве над Черным морем.

В The New York Times раскрыли детали инцидента над Черным морем. Отмечается, что рано утром 14 марта американский беспилотник вылетел с военной базы в Румынии для выполнения плановой миссии. БПЛА вел наблюдение примерно в 120 км к юго-западу от незаконно аннексированного Россией Крыма. Дрон MQ-9 Reaper не нес вооружений, хотя конструкция беспилотника предполагает установку на нем ракет Hellfire.

Российские самолеты во время перехвата кружили над ним и сливали на него топливо, вероятно, пытаясь испортить оборудование. Один из истребителей ударил по винту американского дрона, в результате чего он упал в международных водах.

В ВСУ отреагировали на инцидент. Представитель Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат заявил, что эта ситуация возникла к юго-востоку от острова Змеиный в международном воздушном пространстве, где беспрепятственно могут летать самолеты. Сейчас вместо сбитого дрона-разведчика уже работает другой БПЛА.

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