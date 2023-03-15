Под фейки о "биолабораториях в Украине" Россия создает наступательное биооружие – Госдеп США

Страна-оккупант Россия много лет распространяет неправдивую информацию о якобы нахождении "биологических лабораторий" в Украине. В то же время Москва сама проводит работу над созданием наступательного биологического оружия. Об этом сообщил представитель Государственного департамента США Нед Прайс.
В ходе брифинга Госдепа он рассказал о том, что в Вашингтоне придерживаются позиции, согласно которой Москва, вопреки Конвенции о биооружии, работает над созданием наступательного биологического оружия.
"Соединенные Штаты считают, что Россия продолжает поддерживать программу наступательного биологического оружия с нарушением своих обязательств, взятых при подписании Конвенции о биологическом оружии", - считает Прайс.
Представитель Государственного департамента США отметил, что Россия много лет распространяет неправдивые сведения о, дескать, "биолабораториях в Украине" и пытается ими, мол, "аргументировать" свою военную агрессию. Для тиражирования фейков по этой теме российские власти задействовали подконтрольные СМИ, связанные с разведкой информационные сайты и, дескать, "экспертов".
"Эти субъекты работают вместе, чтобы постоянно по капле наполнять информационную среду лживыми нарративами с целью создания иллюзии большого количества повторяющих друг друга голосов", - подчеркнул Нед Прайс.
Напомним, страна-агрессор Россия систематически обвиняет Украины в работе на территории страны так называемых "биологических лабораторий".
"В Украине действовала и сеть из десятков лабораторий, где под руководством и при финансовой поддержке Пентагона проводились военно-биологические программы. В том числе эксперименты с образцами коронавируса, сибирской язвы, африканской чумы свиней и других смертоносных заболеваний…. У нас есть все основания полагать, что в непосредственной близости от России на территории Украины, по сути, создавались компоненты биологического оружия", - сказал российский директор Владимир Путин.
Украина неоднократно отвергала такие обвинения и подчеркивала, что никакого биологического оружия государство не производит.
Агрессор Россия не привела никаких доказательств в пользу своих так называемых "аргументов".
Смотрите видео Главред - капитан ВМСУ Рыженко рассказал, когда Украина перейдет в контрнаступление
Война России против Украины:
- ВСУ соберут резервы и через 2-3 недели пойдут в контрнаступление на Луганщине – Гайдай
- Наступление России подходит к кульминации: капитан ВМСУ рассказал, когда "сдуются" оккупанты
- Путин "собрался" долго воевать с Украиной и предстанет перед сложным выбором – ISW