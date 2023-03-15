Под фейки о "биолабораториях в Украине" Россия создает наступательное биооружие – Госдеп США

Агрессор Россия нарушает положение Конвенции о биологическом оружии и распространяет фейки о "биолабораториях" на территории Украины, сказали в Госдепе.

Пропаганда России говорит о "биолабораториях в Украине", а Москва работает над биооружием - Госдеп США / Коллаж скриншот YouTube

Страна-оккупант Россия много лет распространяет неправдивую информацию о якобы нахождении "биологических лабораторий" в Украине. В то же время Москва сама проводит работу над созданием наступательного биологического оружия. Об этом сообщил представитель Государственного департамента США Нед Прайс.

В ходе брифинга Госдепа он рассказал о том, что в Вашингтоне придерживаются позиции, согласно которой Москва, вопреки Конвенции о биооружии, работает над созданием наступательного биологического оружия.

"Соединенные Штаты считают, что Россия продолжает поддерживать программу наступательного биологического оружия с нарушением своих обязательств, взятых при подписании Конвенции о биологическом оружии", - считает Прайс.

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Представитель Государственного департамента США отметил, что Россия много лет распространяет неправдивые сведения о, дескать, "биолабораториях в Украине" и пытается ими, мол, "аргументировать" свою военную агрессию. Для тиражирования фейков по этой теме российские власти задействовали подконтрольные СМИ, связанные с разведкой информационные сайты и, дескать, "экспертов".

"Эти субъекты работают вместе, чтобы постоянно по капле наполнять информационную среду лживыми нарративами с целью создания иллюзии большого количества повторяющих друг друга голосов", - подчеркнул Нед Прайс.

Напомним, страна-агрессор Россия систематически обвиняет Украины в работе на территории страны так называемых "биологических лабораторий".

"В Украине действовала и сеть из десятков лабораторий, где под руководством и при финансовой поддержке Пентагона проводились военно-биологические программы. В том числе эксперименты с образцами коронавируса, сибирской язвы, африканской чумы свиней и других смертоносных заболеваний…. У нас есть все основания полагать, что в непосредственной близости от России на территории Украины, по сути, создавались компоненты биологического оружия", - сказал российский директор Владимир Путин.

Украина неоднократно отвергала такие обвинения и подчеркивала, что никакого биологического оружия государство не производит.

Агрессор Россия не привела никаких доказательств в пользу своих так называемых "аргументов".

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