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В ВСУ отреагировали на инцидент с MQ-9 Reaper и российским Су-27 в Черном море: новые подробности

15 марта 2023, 08:02
Американская беспилотная авиация находится в Черном море на постоянной основе. Черное море – не внутреннее море России, заявил Юрий Игнат.
Юрий Игнат
Юрий Игнат прокомментировал инцидент с американским разведывательным дроном и Су-27 РФ в Черном море / Фото armyinform.com.ua

Инцидент с российским истребителем Су-27 и американским беспилотником MQ-9 Reaper произошел в международном воздушном пространстве к юго-востоку от острова Змеиный. Сейчас вместо сбитого дрона-разведчика уже работает другой БПЛА. Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат.

"Американская авиация в Черном море находится на постоянной основе. Черное море - это не внутреннее море России, как они там оккупировали Азовское море, и считают его своим. Черное море эксплуатируют многие страны, в том числе члены НАТО Турция и Румыния. Есть международное воздушное пространство, где беспрепятственно могут летать самолеты, в том числе и разведчики (…) Реакция Штатов была мгновенной: на его место прилетел другой БПЛА, который продолжает свою работу", - цитирует Игната Украинская правда.

Игнат отметил, что россияне не раз публично подчеркивали, что их раздражают американские разведчики в Черном море и в воздушном пространстве Украины.

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По словам спикера Воздушных сил ВСУ, американские БПЛА во время гибридной агрессии РФ, задолго до полномасштабного вторжения, мониторили акваторию Черного моря и линию разграничения с ОРДЛО. Ранее MQ-4 Global Hawk постоянно был в воздушном пространстве Украины по согласованию с украинскими властями: он следил за обстановкой, соблюдением режима прекращения огня и т.д.

Для контроля ситуации, поддержки стабильности и партнеров НАТО в регионе США также используют разведывательную авиацию в акватории Черного моря - разведывательные самолеты RC-135 и H10 Poseidon.

Инцидент в Черном море с российским Су-27 и американским дроном

Утром 14 марта российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper, в результате инцидента дрон был сбит.

В The New York Times раскрыли подробности. Как пишет издание со ссылкой на неназванного сотрудника Пентагона,14 марта американский беспилотник вылетел с военной базы в Румынии для выполнения плановой миссии, которая обычно длится 9-10 часов.

Дрон MQ-9 Reaper не нес вооружений, хотя конструкция беспилотника предусматривает установку на нем ракет Hellfire.

БПЛА вел наблюдение примерно в 120 км к юго-западу от аннексированного Россией Крыма. По его словам, аппарат имеет сложные камеры и другие датчики, которые позволяют "заглянуть в Крым", не приближаясь к воздушному пространству полуострова.

Во время перехвата российскими самолетами он находился на высоте около 7,6 км. Су-27 армии РФ кружили над ним и сливали на него топливо, вероятно пытаясь испортить его оборудование.

Посол РФ в США Анатолий Антонов после инцидента с американским дроном MQ-9 Reaper над Черным морем заявил, что его страна не хочет "конфронтации" со Штатами, но якобы американская авиация должна держаться подальше "от российской границы".

Представитель Госдепа США Джон Кирби заявил, что российские истребители сбили американский разведывательный беспилотник в международном воздушном пространстве над Черным морем. Однако, по его словам, это не станет преградой для продолжения запусков американских дронов.

Другие новости:

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