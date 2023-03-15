УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Они уже писали, что будет беда": в Украине разнесли пессимистическую статью Washington Post о ВСУ

15 марта 2023, 09:42
Изложенная в статье The Washington Post информация от анонимных источников "не соответствует действительности от слова совсем", заявил секретарь РНБО Данилов.
Данилов, Арестович
Алексей Данилов и Алексей Арестович / коллаж фото УНИАН

Накануне информационное пространство Украины взбудоражила статья американского издания The Washington Post, в которой говорилось о том, что в ВСУ наблюдается пессимизм ‒ в том числе и насчет грядущего контрнаступления. Но такие утверждения истине не соответствуют, в эфире телемарафона заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

13 марта в The Washington Post появилась статья о "пессимизме" и ряде проблем в украинской армии. В материале утверждается, что качество украинских войск якобы ухудшилось из-за потерь на поле боя многих наиболее опытных бойцов, и это "заставило некоторых украинских чиновников подвергнуть сомнению готовность Киева к долгожданному весеннему наступлению".

Также в статье приводятся оценки неназванных американских и европейских чиновников о потерях украинских сил – это якобы до 120 тысяч украинских солдат убитыми и ранеными, тогда как русские оккупанты потеряли примерно 200 тысяч солдат. По официальным данным Генштаба ВСУ, Россия уже потеряла более 160 тысяч своих военных только убитыми, без учета раненых.

видео дня

"Мы очень внимательно читали эти газеты перед 24 февраля [прошлого года ‒ Главред], когда они все единогласно нам здесь рассказывали, что будет беда, что у нас не будет возможности держать [оборону - Главред]. Они нас уже заранее записывали в проигравшую страну", – сказал Данилов.

Более того, секретарь СНБО заявил, что изложенные в материале утверждения "не соответствуют действительности от слова совсем".

"Да, есть сложная ситуация. Мы уже больше года ведем войну против большой страны – большой по территории, но не по уму. Понимаем, что нам будет сложно, с самого начала это понимали. Мы благодарим партнеров за поддержку, но сейчас расшатывать ситуацию на территории нашей страны за счет предоставления не соответствующей действительности информации – это не совсем приятная вещь", – сказал Данилов.

Ему вторил и экс-советник Офиса президента Алексей Арестович, который в очередной раз постарался успокоить украинцев.

"Усталость от войны и рост с пессимизма, о которых пишут журналисты, возможно и присущи некоторым военным по сумме причин, но не являются массовыми явлениями. Украинская армия сейчас очень разная. Профессиональные военные, понимающие обстановку и умеющие командовать, находятся в меньшинстве. Численность армии была увеличена в разы и толковых командиров нет в таком количестве.[…] Военный - сложная профессия. Каждый командир учится на ошибках, а это кровь и жизни подчиненных. Когда отдельные мобилизованные сидят под обстрелами и видят раненых и погибших товарищей, которые удерживали условную посадку, то это не добавляет им морали. […] Но благодаря им мы можем накопить резервы и технику для контрнаступления. Когда мы приступим к активной фазе по освобождению нашей территории, то сразу весь пессимизм исчезнет", ‒ написал он в своем Telegram-канале.

Позднее в комментарии порталу "Телеграф" военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан заявил ‒ такого рода статьи свидетельствуют о том, что Кремль усилил свои информационно-психологические спецоперации и разнообразные вбросы в СМИ. И якобы русские тратят на это десятки миллионов долларов США.

"Последние несколько недель центр информационно-психологических операций россии заряжен деньгами, и эти финансы он перебрасывает в известные издания для публикации статей, в которых источники информации не определены по типу "некие чиновники, пожелавшие остаться неназванными". То есть это — обезличенная информация, которая вбрасывается через СМИ, причем публикуется она и в уважаемых изданиях. Эти статьи там очень дорого стоят. Так, стоимость такого рода публикации составляет около 10 миллионов долларов, чтобы ее какое-то влиятельное издание напечатало. А после с той площадки подобный материал используется для разгона в информационном поле, которое мультиплицирует эту фейковую информацию", — объяснил эксперт.

Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Контрнаступление ВСУ

Ранее экс-директор по делам Европы в Совбезе США, подполковник армии США Алекс Виндман отмечал, что в ближайшие год-два нет никаких шансов, что Россия сможет переломить ход войны в свою пользу. К концу 2023 года ситуация начнет входить в фазу дипломатии с переговорами. К зиме 2023 года РФ, вероятно, "сожжет" большую часть своих войск, а затем перейдет к обороне, после чего Украина сможет вести наступление, считает Виндман.

Издание The Economist со ссылкой на европейских чиновников писало, что Украина быстро готовится к проведению контрнаступления. За прошедшие три месяца с 9 декабря 2022 года и до сих пор она получила 40% всей военной помощи, которую обещал Пентагон с начала полномасштабной войны – речь идет о помощи на сумму более 8 миллиардов долларов.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов отмечает, что украинские военные готовятся к мощному контрнаступлению, которое вероятнее всего состоится в Запорожской и Херсонской областях. Российские оккупанты боятся и пытаются подготовиться к этому – роют траншеи, строят укрепления, создают линии обороны.

Вас также может заинтересовать:

Алексей Арестович Алексей Данилов Роман Свитан
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

10:26

ВСУ ожидает тяжелая борьба с россиянами весной и летом – спикер Пентагона

10:02

"Будет опаснее всего": экстрасенс сказала, какие города в ближайшее время атакует РФВидео

09:51

Инцидент с американским дроном в Черном море не приведет к прямому конфликту между РФ и США – ISW

09:42

"Они уже писали, что будет беда": в Украине разнесли пессимистическую статью Washington Post о ВСУВидео

09:41

Россиян в Крыму окутывает страх: мобилизация усилилась, бизнес РФ готовится к эвакуации – ЦНСВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

09:27

Гороскоп Таро на апрель 2023: Овнам - прибыль, Тельцам - большие перемены, Близнецам - новостьВидео

09:21

Кремль запускает в США масштабную антиукраинскую кампаниюмнение

08:50

В Ивано-Франковске массажистка подожгла клиентку: женщина скончалась от ожогов

08:45

Гороскоп на сегодня 15 марта 2023: Ракам – насыщенный день, Львам – испорченные планыВидео

Реклама
08:37

Под фейки о "биолабораториях в Украине" Россия создает наступательное биооружие – Госдеп СШАВидео

08:02

В ВСУ отреагировали на инцидент с MQ-9 Reaper и российским Су-27 в Черном море: новые подробности

07:40

Путин "собрался" долго воевать с Украиной и предстанет перед сложным выбором – ISWВидео

07:23

Погиб в день рождения жены: в Ровно попрощались с защитником Украины из МариуполяВидео

06:44

Дрон летел без вооружения и в 120 км от Крыма: в NYT раскрыли детали инцидента над Черным морем

06:20

Пригожин в ближайшее время станет "полезным русским"мнение

05:23

Пекин может шантажировать США: аналитик спрогнозировал, как это отразится на Украине

04:55

Почему от кофе "разрывается" голова: невролог назвала 5 основных причинВидео

03:50

Как очистить дымоход: удивительно простой способ работает безотказно

03:20

КНР может прибегнуть к шантажу США: аналитик рассказал, что будет с военной помощью для УкраиныВидео

03:20

За уши не оттащить от такой вкуснятины: картофельное пюре по-новому, рецепт невероятно простВидео

Реклама
02:50

Как реанимировать подгоревшую гречку: способ, который придаст блюду неповторимый вкус

02:24

"Поэтому ее из Большого выгнали": Волочкова расставила ноги и попала впросакВидео

02:05

Звездная украинская прыгунья похвасталась "спелыми" ягодицами в купальнике

01:35

Жданов пояснил, можно ли из систем Patriot бить по наземным целям

00:51

Почему 15 марта нельзя поднимать деньги: приметы и что нельзя делать в самый неприятный день годаВидео

00:37

Черная метка: пять букв в имени, которые обрекают человека на несчастья и страданияВидео

00:15

Планировал убийство Буданова и Резникова: в Украине приговорили к 12 годам российского киллераВидео

14 марта, вторник
23:40

Зеленский срочно собрал Ставку: решено усиливать оборону БахмутаВидео

22:48

Почему 16 марта нельзя выносить мусор: приметы и запреты дняВидео

22:47

РФ увеличила количество "Калибров" в Черном море: Гуменюк предупредила об угрозе ракетной атакиВидео

22:37

"Они уже проиграли войну": РФ уже готовится к контрнаступлению ВСУ - РезниковВидео

22:32

"Дрянная девчонка" остепенилась: 36-летняя Линдси Лохан беременна первенцем

22:15

Модная стрижка 2023 неописуемой красоты, которая проста в укладке и отлично молодитФото

22:12

"Пол вечера говорил об Украине": Максим Галкин удивил всех на концерте в США, россияне в истерикеВидео

21:42

Трейлер фильма с темнокожей русалочкой: старый сюжет, новые герои и буйный гнев зрителейВидео

21:35

"Вытащили из адской дыры": воины ВСУ во время штурма вражеских позиций спасли пленного собратаВидео

21:09

"Мы продолжим делать то, что нам нужно": в США жестко ответили РФ после инцидента в Черном море

20:35

Гайдай уходит: Кабмин согласовал увольнение руководителей Луганской, Одесской и Хмельницкой ОВАВидео

20:21

Холостяк Топольский заинтриговал новым романом и рассказал про знакомство с девушкойВидео

20:16

Возможно ли контрнаступление ВСУ без западных истребителей: Резников раскрыл сценарийВидео

Реклама
19:48

Кошки не зря обожают спать на хозяине: почему они так делаютВидео

19:31

"Ударил по винту": американский дрон столкнулся с российским истребителем над Черным морем

19:20

Королю Чарльзу надо подготовиться: Меган Маркл готовит новую "бомбу" откровенийВидео

19:20

Загнанный в угол Лукашенко искал возможность продатьсямнение

19:17

Воздушные тревоги весь день: Свитан рассказал, как россияне прощупывают украинскую ПВОВидео

19:16

MamaRika поделилась переживаниями о пластике груди: "Ей нужно время на восстановление"

19:02

Александр Кочетков. Параметры весеннего наступления ВСУВидеоблоги

19:02

Наступление РФ выдохлось: на фронте значительно уменьшилось количество штурмов - ВСУВидео

18:43

Город стоит: Залужный сделал важное заявление по БахмутуВидео

18:11

Как пожарить пельмени: главные особенности приготовления нестандартного лакомства

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Модные прическиКрасивый маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения дочериС днем рождения сынаС днем рождения женщине
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять