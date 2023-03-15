"Они уже писали, что будет беда": в Украине разнесли пессимистическую статью Washington Post о ВСУ

Изложенная в статье The Washington Post информация от анонимных источников "не соответствует действительности от слова совсем", заявил секретарь РНБО Данилов.

Алексей Данилов и Алексей Арестович / коллаж фото УНИАН

Накануне информационное пространство Украины взбудоражила статья американского издания The Washington Post, в которой говорилось о том, что в ВСУ наблюдается пессимизм ‒ в том числе и насчет грядущего контрнаступления. Но такие утверждения истине не соответствуют, в эфире телемарафона заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

13 марта в The Washington Post появилась статья о "пессимизме" и ряде проблем в украинской армии. В материале утверждается, что качество украинских войск якобы ухудшилось из-за потерь на поле боя многих наиболее опытных бойцов, и это "заставило некоторых украинских чиновников подвергнуть сомнению готовность Киева к долгожданному весеннему наступлению".

Также в статье приводятся оценки неназванных американских и европейских чиновников о потерях украинских сил – это якобы до 120 тысяч украинских солдат убитыми и ранеными, тогда как русские оккупанты потеряли примерно 200 тысяч солдат. По официальным данным Генштаба ВСУ, Россия уже потеряла более 160 тысяч своих военных только убитыми, без учета раненых.

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"Мы очень внимательно читали эти газеты перед 24 февраля [прошлого года ‒ Главред], когда они все единогласно нам здесь рассказывали, что будет беда, что у нас не будет возможности держать [оборону - Главред]. Они нас уже заранее записывали в проигравшую страну", – сказал Данилов.

Более того, секретарь СНБО заявил, что изложенные в материале утверждения "не соответствуют действительности от слова совсем".

"Да, есть сложная ситуация. Мы уже больше года ведем войну против большой страны – большой по территории, но не по уму. Понимаем, что нам будет сложно, с самого начала это понимали. Мы благодарим партнеров за поддержку, но сейчас расшатывать ситуацию на территории нашей страны за счет предоставления не соответствующей действительности информации – это не совсем приятная вещь", – сказал Данилов.

Ему вторил и экс-советник Офиса президента Алексей Арестович, который в очередной раз постарался успокоить украинцев.

"Усталость от войны и рост с пессимизма, о которых пишут журналисты, возможно и присущи некоторым военным по сумме причин, но не являются массовыми явлениями. Украинская армия сейчас очень разная. Профессиональные военные, понимающие обстановку и умеющие командовать, находятся в меньшинстве. Численность армии была увеличена в разы и толковых командиров нет в таком количестве.[…] Военный - сложная профессия. Каждый командир учится на ошибках, а это кровь и жизни подчиненных. Когда отдельные мобилизованные сидят под обстрелами и видят раненых и погибших товарищей, которые удерживали условную посадку, то это не добавляет им морали. […] Но благодаря им мы можем накопить резервы и технику для контрнаступления. Когда мы приступим к активной фазе по освобождению нашей территории, то сразу весь пессимизм исчезнет", ‒ написал он в своем Telegram-канале.

Позднее в комментарии порталу "Телеграф" военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан заявил ‒ такого рода статьи свидетельствуют о том, что Кремль усилил свои информационно-психологические спецоперации и разнообразные вбросы в СМИ. И якобы русские тратят на это десятки миллионов долларов США.

"Последние несколько недель центр информационно-психологических операций россии заряжен деньгами, и эти финансы он перебрасывает в известные издания для публикации статей, в которых источники информации не определены по типу "некие чиновники, пожелавшие остаться неназванными". То есть это — обезличенная информация, которая вбрасывается через СМИ, причем публикуется она и в уважаемых изданиях. Эти статьи там очень дорого стоят. Так, стоимость такого рода публикации составляет около 10 миллионов долларов, чтобы ее какое-то влиятельное издание напечатало. А после с той площадки подобный материал используется для разгона в информационном поле, которое мультиплицирует эту фейковую информацию", — объяснил эксперт.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Контрнаступление ВСУ

Ранее экс-директор по делам Европы в Совбезе США, подполковник армии США Алекс Виндман отмечал, что в ближайшие год-два нет никаких шансов, что Россия сможет переломить ход войны в свою пользу. К концу 2023 года ситуация начнет входить в фазу дипломатии с переговорами. К зиме 2023 года РФ, вероятно, "сожжет" большую часть своих войск, а затем перейдет к обороне, после чего Украина сможет вести наступление, считает Виндман.

Издание The Economist со ссылкой на европейских чиновников писало, что Украина быстро готовится к проведению контрнаступления. За прошедшие три месяца с 9 декабря 2022 года и до сих пор она получила 40% всей военной помощи, которую обещал Пентагон с начала полномасштабной войны – речь идет о помощи на сумму более 8 миллиардов долларов.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов отмечает, что украинские военные готовятся к мощному контрнаступлению, которое вероятнее всего состоится в Запорожской и Херсонской областях. Российские оккупанты боятся и пытаются подготовиться к этому – роют траншеи, строят укрепления, создают линии обороны.

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