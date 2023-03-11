"Будет жарко": коллаборанты массово убегают из Донбасса в РФ - Данилов

Коллаборанты, которые помогали оккупантам, пытаются выехать в Россию из Луганской и Донецкой областей.

Коллаборанты убегают из Донбасса / Коллаж фото УНИАН, 93-я ОМБр Холодный Яр

Российские оккупанты пытаются захватить новые украинские территории, однако у них ничего не получается. Украинские военные дают мощный отпор и готовятся к контрнаступлению. Коллаборанты понимают, что в ближайшее время будет жарко, и теперь они массово убегают в РФ. Об этом в эфире телемарафона заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Коллаборанты, которые помогали оккупантам, пытаются выехать из Луганской и Донецкой областей.

"На сегодняшний день имеем информацию об огромных очередях на выезд из Донецкой и Луганской областей населения в сторону РФ. Те коллаборанты, которые там помогали оккупантам, сейчас стоят в очередях, чтобы покинуть территорию этих областей", - сообщил Данилов.

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Контрнаступление ВСУ

Ранее экс-директор по делам Европы в Совбезе США, подполковник армии США Алекс Виндман отмечал, что в ближайшие год-два нет никаких шансов, что Россия сможет переломить ход войны в свою пользу. К концу 2023 года ситуация начнет входить в фазу дипломатии с переговорами. К зиме 2023 года РФ, вероятно, "сожжет" большую часть своих войск, а затем перейдет к обороне, после чего Украина сможет вести наступление, считает Виндман.

Издание The Economist со ссылкой на европейских чиновников писало, что Украина быстро готовится к проведению контрнаступления. За прошедшие три месяца с 9 декабря 2022 года и до сих пор она получила 40% всей военной помощи, которую обещал Пентагон с начала полномасштабной войны – речь идет о помощи на сумму более 8 миллиардов долларов.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов отмечает, что украинские военные готовятся к мощному контрнаступлению, которое вероятнее всего состоится в Запорожской и Херсонской областях. Российские оккупанты боятся и пытаются подготовиться к этому – роют траншеи, строят укрепления, создают линии обороны.

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