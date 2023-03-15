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Украина получит два корабля класса Alkmaar от Нидерландов: как это поможет ВСУ

15 марта 2023, 11:51
Корабли предоставят к 2025 году, но обучение экипажей начнется уже в ближайшее время.
Корабль класса Alkmaar, Алексей Резников
Украина получит два корабля класса Alkmaar от Нидерландов/ defensie.nl, УНИАН

Нидерланды предоставят Украине два противоминных тральщика класса Alkmaar. Корабли планируют передать до 2025 года.

При этом украинские моряки начнут учения на таких судах уже в ближайшее время. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников по итогам визита нидерландской коллеги Кайсы Оллонгрен, которая побывала в Украине 14 марта.

Как рассказала Оллонгрен, эти военные суда Нидерланды передадут для безопасного и защищенного прохода Черным морем. Тренировки украинских моряков начнутся осенью 2023 года.

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"Мы знаем стратегическую и экономическую важность Одесского морского порта для поставки еды. Для безопасного и защищенного прохода Черным морем Нидерланды передадут Украине эти вспомогательные военные суда. Осенью мы начнем тренировать украинских моряков в тесном сотрудничестве с Бельгией и другими союзниками. Это инвестиция в будущее в ВСУ", – отметила министр обороны Нидерландов.

Украинский министр обороны Алексей Резников напомнил, что Украина уже получила два таких корабля от Великобритании. Также он отметил, что к передаче кораблей присоединится и Бельгия.

"Украинское морское государство будет развивать свой флот. Плюс мы с вами знаем, что мы строим флот в Турции, так что можно смело заявлять, что существует корабельная коалиция", – сказал Резников.

В своем Twitter Резников поблагодарил за инициативу Нидерландов предоставить Украине такие корабли.

Напомним, Оллонгрен во время своего визита в Украину 14 марта посетила Одессу и Николаев.

Противоминные тральщики класса Alkmaar – что о них известно

Тральщик – это специальный военный корабль, главной задачей которого является поиск, обнаружение и уничтожение морских мин. Также он проводит корабли и суда по тралам через минные заграждения.

Украине планируют предоставить тральщики класса Alkmaar, которые более известны под обозначением Tripartite. Такие корабли строили еще в 1980-х годах в рамках совместного проекта между Францией, Бельгией и Нидерландами, пишет Defense Express. Всего было построено 40 тральщиков этого типа.

Экипаж судна состоит из 55 человек. Корабль оснащен автоматической пушкой F2 калибра 20-мм, а также имеет по два пулемета калибра 12,7 мм и 7,62 мм, гидролокатор для поиска мин и два подводных дрона типа ECA PAP 104 для борьбы с минами врага.

Военная помощь Украине

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинским военным по состоянию на сегодня нужны дополнительные артиллерия, снаряды, самолеты и танки, чтобы выгнать российских оккупантов с территории нашего государства. Сейчас ощущается дефицит с этими видами вооружения.

3 марта США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму 400 миллионов долларов. Это уже 33-й пакет военной помощи для Украины, которую предоставляют США с августа 2021 года. В рамках нового пакета военной помощи Украина получит от США: дополнительные боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды, боеприпасы к БМП Bradley, военную технику для наведения переправ, подрывное снаряжение, средства на поддержку, обучение и обслуживание.

Напомним, издание The Economist со ссылкой на европейских чиновников сообщило, что Украина быстро готовится к проведению контрнаступления. За прошедшие три месяца с 9 декабря 2022 года и до сих пор она получила 40% всей военной помощи, которую обещал Пентагон с начала полномасштабной войны – речь идет о помощи на сумму более 8 миллиардов долларов.

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