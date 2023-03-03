"Есть большой дефицит": Зеленский сказал, какого оружия сейчас не хватает Украине

Глава государства подчеркнул, что украинской армии сейчас больше всего нужны артиллерия и большое количество снарядов, а также самолеты и танки.

Зеленский сказал, какого оружия сейчас не хватает Украине/ Офис президента Украины, 43 ОАБр имени гетмана Тараса Трясило

Украинским военным по состоянию на сегодня нужны дополнительные артиллерия, снаряды, самолеты и танки, чтобы выгнать российских оккупантов с территории нашего государства. Сейчас ощущается дефицит с этими видами вооружения.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной с президентом Латвии Эгилсом Левитсом пресс-конференции 3 марта. Он подчеркнул, что другие государства для помощи Украине должны публично поддерживать поставки того или иного оружия.

Зеленский отметил, что "больше никаких секретов нет, какое у нас оружие". В то же время он подчеркнул, что уже всем понятно, что у страны-агрессора РФ не такая мощная армия, а просто много людей, которых российским властям совсем не жалко.

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По словам украинского президента, сейчас для украинских военных больше всего нужны артиллерия, амуниция и большое количество снарядов. При этом он подчеркнул, что это вооружение нужно для защиты от страны-агрессора РФ, а не для нанесения ударов по ее территории.

Также он добавил, что Украине нужны боевые самолеты.

"Дефицит – с самолетами, (надо – ред.) начать тренировочные миссии. Мы имеем поддержку со стороны Британии и Польши. Сегодня говорили, где наши партнеры из Латвии и также Литвы и Эстонии могут нам помочь в соответствующих тренировочных миссиях. Нам нужны самолеты. Просто не говорить, что-то там обещать, а просто обучать наших ребят и передавать самолеты", –- отметил Зеленский.

Есть также дефицит в танках, отмечает президент. По его словам, эти постоянные дефициты нужно закрывать.

Военная помощь Украине

Ранее сообщалось, что первые немецкие танки Leopard 2 уже прибыли в Украину, их передала Польша, заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак. Известно, что последние несколько недель на польском полигоне в Свентошуве учились украинские экипажи.

Президент США Джо Байден заявил, что Украине "сейчас не нужны" американские истребители F-16.По его словам, Украине передают то вооружение, которое необходимо ВСУ, чтобы обеспечить возможность успехов на фронте весной, летом и в начале осени.

Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что страны Североатлантического альянса могут передать Вооруженным силам Украины два батальона немецких основных боевых танков Leopard 2 (62 единицы).

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