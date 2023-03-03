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"Россия не начинала войну, а хочет закончить ее": Лаврова затравили в Индии и грубо ответили

3 марта 2023, 17:43
По словам главы МИД России Сергея Лаврова, G20 ничего не интересует, кроме Украины.
Война в Украине, Сергей Лавров
Сергей Лавров / скриншот, 93-тя ОМБр Холодний Яр

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что якобы Россия не начинала войну в Украине.

По словам Лаврова, президент-диктатор Владимир Путин якобы хочет завершить войну, "которую начала Украина".

"Война в Украине повлияла на энергетические интересы России, а конфликт (война РФ против Украины - ред.) мы пытаемся остановить, который развязали против нас с помощью украинского народа", - сказал Лавров.

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После этих слов Лаврову грубо ответили. Из зала начался свист и возмущения в адрес министра иностранных дел РФ.

Кроме того, Лавров остался недоволен G20. Он заявил, что G20 был сформирован в 1999 году на уровне министров финансов и директоров центральных банков.

"А потом, в 2008 году она стала "саммитом G20". Всем было наплевать на все, кроме финансов и макроэкономической политики, для чего и создавалась G20", - сказал Лавров.

Но на нынешнем саммите, посетовал российский министр, Запад делает не то, что обычно, и считает это правильным. По словам Лаврова, G20 ничего не интересует, кроме Украины.

"Когда Россия после многих лет предупреждений начала защищаться, ничто, кроме Украины, не интересует G20. Это позор", - подчеркнул он.

Саммит Большой двадцатки

Украинский лидер Владимир Зеленский, выступая в дистанционном режиме на саммите Большой двадцатки несколько раз назвал ее не G20, а G19 ‒ намекая, что страну-агрессора, Россию, стоит окончательно выгнать из такой организации.

Также Зеленский на саммите G20 назвал условия прекращения войны в Украине.

16 ноября лидеры Большой двадцатки согласовали совместную декларацию, в которой "решительно осудили" агрессию России против Украины. В документе отмечается, что к осуждению войны присоединяются "большинство членов".

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