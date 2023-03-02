Блинкен поставил условие Лаврову из-за Украины: детали переговоров

По словам американского чиновника, он призвал Россию немедленно прекратить войну против Украины и начать мирные переговоры.

Блинкен, Лавров / president.gov.ua, сайт Кремля

2 марта Госсекретарь США Энтони Блинкен провел первые с начала масштабного вторжения войск России в Украину переговоры с главой МИД страны-агрессора Сергеем Лавровым.

Во время пресс-конференции глава Госдепа сообщил, что одной из тем обсуждений стала война РФ против Украины.

По словам американского чиновника, он призвал Россию прекратить войну против Украины и начать мирные переговоры. Также Блинкен подтвердил поддержку Украины со стороны США.

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"Каждый член "Большой двадцатки" и практически каждая страна в целом продолжают нести расходы, связанные с агрессивной войной России", - сказал Блинкен, передает CNN.

При этом он добавил, что призвал Лаврова отменить безответственное решение о приостановлении участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.

"Взаимное соблюдение договора отвечает интересам обеих наших стран. Это также то, что люди во всем мире ожидают от нас как от ядерных держав", - сказал глава Госдепа.

Блинкен заявил, что заверил Лаврова в готовности США взаимодействовать с Россией по вопросам контроля над стратегическими ядерными вооружениями "независимо от того, что происходит в мире и в отношениях между странами".

Встреча Лаврова и Блинкена

2 марта неожиданно стало известно, что Энтони Блинкен в кулуарах саммита G20 в Нью-Дели провел первые переговоры с Сергеем Лавровым с начала полномасштабного вторжения в Украину.

РФ приостановила участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях

21 февраля, выступая перед Федеральным Собранием РФ, диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор Россия приостанавливает свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях.

При этом Путин подчеркнул, что речь идет именно о прекращении участия в договоре о стратегических наступательных вооружениях, а не о выходе из него.

Президент США Джо Байден убежден, что "директор РФ" совершил "большую ошибку". Байден опасается, что Путин захочет расширить площадь боевых действий и начать войну против других стран Европы. Под угрозой могут оказаться Болгария, Чехия, Венгрия, Латвия, Эстония, Литва, Польша, Румыния и Словакия.

Американский лидер считает, что "путинские аппетиты" резко могут вырасти в случае вероятного "успеха" в Украине.

Военный эксперт Сергей Згурец отмечает, что Путин объявлением именно о приостановлении действия договора, а не о выходе из него, хочет добиться дальнейших торгов со странами Запада. В частности, РФ таким образом может попытаться потребовать ослабления санкций.

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