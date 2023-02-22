"Это большая ошибка": Байден отреагировал на выход РФ из ядерного договора

Такие действия Путина могут указывать на то, что для восточных стран НАТО есть серьезная угроза.

Байден назвал ошибкой выход РФ из ядерной сделки / коллаж фото офис президента, скриншот с видео

Русский диктатор Владимир Путин заявил о приостановке участия РФ в последнем договоре с США о контроле над ядерным вооружением. Президент США Джо Байден убежден, что "директор РФ" совершил "большую ошибку". Об этом он заявил во время переговоров с лидерами Бухарестской девятки, сообщает Associated Press.

Байден опасается, что Путин захочет расширить площадь боевых действий и начать войну против других стран Европы. Под угрозой могут оказаться Болгария, Чехия, Венгрия, Латвия, Эстония, Литва, Польша, Румыния и Словакия.

Президент США считает, что "путинские аппетиты" резко могут вырасти в случае вероятного "успеха" в Украине.

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"Вы находитесь на переднем крае нашей коллективной обороны. И вы лучше, чем кто-либо, знаете, что поставлено на карту в этом конфликте. Не только для Украины, но и для свободы демократий во всей Европе и во всем мире", - сказал Байден.

Речь Путина 21 февраля

Директор РФ Владимир Путин во вторник, 21 февраля, выступил со своим посланием Федеральному собранию. Он начал разбрасываться пропагандистскими обвинениями в адрес Украины и Запада. Нападение на Украину он попытался назвать "борьбой с нацизмом" и придумал, якобы Киев якобы сам хотел "напасть на Донбасс".

Также диктатор РФ заявил, что Россия приостанавливает свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) (соглашение об ограничении ядерных вооружений между США и Российской Федерацией). Он сказал, что речь идет именно о прекращении участия в договоре, а не о выходе из него.

Советник главы ОП Михаил Подоляк прокомментировал послание Путина Федеральному Собранию РФ. Он отметил, что глава Кремля в своем обращении публично продемонстрировал свою неактуальность и растерянность. Путин показал, что перспективных решений у него нет и не будет, "потому что везде "нацисты, марсиане и теории заговора", отметил представитель ОП.

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