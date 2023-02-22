УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Это большая ошибка": Байден отреагировал на выход РФ из ядерного договора

22 февраля 2023, 20:15
Такие действия Путина могут указывать на то, что для восточных стран НАТО есть серьезная угроза.
Джо Байден, Владимир Путин
Байден назвал ошибкой выход РФ из ядерной сделки / коллаж фото офис президента, скриншот с видео

Русский диктатор Владимир Путин заявил о приостановке участия РФ в последнем договоре с США о контроле над ядерным вооружением. Президент США Джо Байден убежден, что "директор РФ" совершил "большую ошибку". Об этом он заявил во время переговоров с лидерами Бухарестской девятки, сообщает Associated Press.

Байден опасается, что Путин захочет расширить площадь боевых действий и начать войну против других стран Европы. Под угрозой могут оказаться Болгария, Чехия, Венгрия, Латвия, Эстония, Литва, Польша, Румыния и Словакия.

Президент США считает, что "путинские аппетиты" резко могут вырасти в случае вероятного "успеха" в Украине.

видео дня

"Вы находитесь на переднем крае нашей коллективной обороны. И вы лучше, чем кто-либо, знаете, что поставлено на карту в этом конфликте. Не только для Украины, но и для свободы демократий во всей Европе и во всем мире", - сказал Байден.

Речь Путина 21 февраля

Директор РФ Владимир Путин во вторник, 21 февраля, выступил со своим посланием Федеральному собранию. Он начал разбрасываться пропагандистскими обвинениями в адрес Украины и Запада. Нападение на Украину он попытался назвать "борьбой с нацизмом" и придумал, якобы Киев якобы сам хотел "напасть на Донбасс".

Также диктатор РФ заявил, что Россия приостанавливает свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) (соглашение об ограничении ядерных вооружений между США и Российской Федерацией). Он сказал, что речь идет именно о прекращении участия в договоре, а не о выходе из него.

Советник главы ОП Михаил Подоляк прокомментировал послание Путина Федеральному Собранию РФ. Он отметил, что глава Кремля в своем обращении публично продемонстрировал свою неактуальность и растерянность. Путин показал, что перспективных решений у него нет и не будет, "потому что везде "нацисты, марсиане и теории заговора", отметил представитель ОП.

Другие новости:

война в Украине Владимир Путин ядерная угроза Россия
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

20:15

"Это большая ошибка": Байден отреагировал на выход РФ из ядерного договора

20:06

"Не хочу беременной сидеть в бомбоубежище": звезда Женского квартала высказалась о материнствеВидео

19:46

Как понизить давление дома - улучшаем самочувствие за считанные минуты

19:42

Угроза с воздуха: РФ может поднять сразу до 200 самолетов - генерал-майорВидео

19:40

Самый известный пес Украины Патрон попал в больницу из-за своей работы

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

19:25

Пограничники Лукашенко закатили истерику: пожаловались на "неприличные жесты" от ВСУВидео

19:12

Почему нельзя стучать по столу 24 февраля: приметы и что нельзя делатьВидео

19:11

Вялый Путин - жалкое зрелищемнение

19:07

Лечат и калечат: сколько тыквенных семечек можно съесть, чтобы быть здоровым

Реклама
19:05

"Непросто зайти": ВСУ столкнутся с серьезными трудностями во время освобождения Крыма - ТукаВидео

19:04

"Это явное психическое отклонение": в ОП "отправили" россиян к психиатру после сборища в "Лужниках"Видео

18:44

Нет никакого "мирного плана": Китай обнародует "документ с позицией" по войне против УкраиныВидео

18:36

Почистить яйцо за 5 секунд: скорлупа слетит со скоростью светаВидео

18:32

Орландо Блум показал редкое романтическое фото с Кэти Перри

18:15

"Байден был в Украине 24 часа, 20 из них – в поезде": в УЗ раскрыли детали, как везли президента СШАВидео

17:35

Даже оккупация части Украины не будет означать наше поражение, это будет лишь этап войны – ТукаВидео

17:32

Как выбрать хороший чай: простые советы и 6 сортов, которые вас покорят

17:27

Россияне опозорили Путина в Лужниках: президент РФ начал судорожно махать микрофономВидео

17:21

"Отказ" от Крыма и Донбасса в обмен на "мир": Данилов назвал новый план Путина по Украине

17:00

Гороскоп на завтра 23 февраля 2023: Рыбам – разочарование, Водолеям - раздражениеВидео

Реклама
16:56

Какие фразы сводят мужчин с ума: сможет зацепить любого избранникаВидео

16:55

"У меня нет сил": россияне подло довели до слез 84-летнюю АхеджаковуВидео

16:51

На каком пальце нужно носить обручальное кольцо: удивительные и интересные приметыВидео

16:49

Алкоголик Лепс признался, что встречается с девушкой на 30 лет моложеВидео

16:37

Война может не закончиться с выходом ВСУ на границы 1991 года – БудановВидео

16:34

Лютый кринж: Огневич рассказала, что от нее хотят россиянеВидео

16:25

За гранью цинизма: в Лужниках испоганили и спели песню "Плыве кача" на украинском языкеВидео

16:18

Как выглядит настоящее сало: хитрый способ выбрать стопроцентный деликатес

16:17

Кто будет вести Евровидение: Украина определилась с выборомВидео

16:09

Россия к марту бросит в бой резервы в 150-200 тысяч войск: генерал раскрыл план ПутинаВидео

16:04

Украину атакует последний сильнейший мороз: синоптики рассказали о "трескучем" холоде и метеляхВидео

16:04

"Опасность нельзя недооценивать": у России есть козыри в рукаве - ТукаВидео

16:03

Взойдет быстрее, чем у подруги: в чем лучше всего выращивать рассаду

15:58

Звезда "Папика" показала новорожденного сынаВидео

15:54

Зачем класть деньги в углах квартиры: древний способ "заманить" богатство домой

15:50

ВСУ убили Путина, но не того: на фронте ликвидировали тезку диктатора РФ

15:24

Юная девушка Остапчука призналась, была ли она его любовницей во время брака с Горняк

15:10

Пригожин показал гору трупов "вагнеровцев" под Бахмутом и пожаловался на "снарядный голод"Видео

15:00

"Удалось забрать родителей из ада": Тарабарова показала мать, которую вывезла из ХерсонаВидео

14:59

"Уже в ближайшее время": Резников анонсировал прибытие первых танков Запада в УкраинуВидео

Реклама
14:58

От этой хрустящей закуски слюнки потекут: самый знаменитый рецепт из лаваша с 2 ингредиентамиВидео

14:46

"Теперь на фронт": путинистка Кудрявцева взяла в руки оружие и пошла стрелятьВидео

14:27

"Веселая ночка" в Мариуполе: пропагандисты жалуются, что ВСУ бьют по оккупантам "чем-то новеньким"

14:25

Ольга Фреймут очень нежно поздравила старшую дочь с 17-летиемВидео

14:14

Моника Беллуччи завела роман с оскароносным режиссером

14:14

Когда переводят часы на летнее время: точная дата и зачем это нужноВидео

14:13

Просто необыкновенные люди: 5 самых счастливых именВидео

14:03

Украинская певица Яна Соломко выпустила песню в поддержку российских оккупантовВидео

14:00

Путин может мобилизовать еще 1 млн человек – разведка ГерманииВидео

13:52

У Путина обнаружили рецидив серьезного заболевания - ExpressВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Мода и красота
Красивый маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять