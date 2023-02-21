"Ситуация тяжелая": военный рассказал о вероятном наступлении оккупантов на Запорожье

На этом направлении продолжается позиционная война, из-за чего оккупантам легче наносить артиллерийские удары по украинским военным.

РФ не сможет наступать в Запорожской области / 43 ОАБр имени гетмана Тараса Трясило

Российские оккупанты могут пойти в наступление на Запорожье. Ситуация на этом направлении достаточно сложная. Украинские военные фиксируют постоянное движение врага. Об этом заявил военнослужащий ВСУ Богдан Емец, сообщает ТСН.ua.

Из-за того, что на Запорожском направлении фиксируется позиционная война, то оккупантов легче наносить артиллерийские удары по украинским позициям.

"В феврале ситуация здесь стабильно сложная, движения врага минимум. Я думаю, что причиной тому является то, что они исчерпали возможность здесь наступать, поскольку сконцентрировали наибольшую свою ударную силу на Донбассе. В этом плане наш фронт имеет черты позиционной войны. Конечно у них больше возможностей вести артиллерийский огонь по нашим позициям, но мы знаем, как к этому готовиться", – сказал Емец.

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Украинские бойцы видели приближение оккупантов через оптические приборы и приборы ночного видения. ВСУ не дают врагу прорваться и открывают по ним огонь.

Новое наступление РФ на Украину

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты начали свое новое наступление в Украине. Украинский гарант отметил, что российские атаки уже происходят на нескольких направлениях. Президент подчеркнул, что украинские военные смогут сопротивляться наступлению России до тех пор, пока не появится возможность контрнаступать. Но, в это же время, Западу необходимо оказать больше военной помощи.

Как отметил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, российские оккупанты могут снова пойти в наступление на Харьков и Купянск. Украинские защитники отслеживают все действия противника и в случае атаки оккупантов готовы к ответу.

Министр обороны Украины Алексей Резников акцентировал внимание на том, что Россия еще не пошла в новое большое наступление с применением танков и артиллерии. Это наступление может состояться, но украинские силы к нему готовы. Также он добавил, что ВСУ готовятся к мощному контрнаступлению.

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