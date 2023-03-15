УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Россия развалится на части, в Кремле обсуждают перенос столицы из Москвы – Данилов

15 марта 2023, 11:39
Страна-оккупант Россия не сможет сохранить контроль над своими территориями, процесс распада остановить уже невозможно, считает Алексей Данилов.
Данилов, распад России
Раз о распаде России заговорил уже и Путин, значит, так и будет - Данилов / Коллаж УНИАН, ua.depositphotos.com

Процесс распада агрессора России уже запущен и остановить его невозможно. Российского государства не будет в тех границах, в которых оно существует сегодня. В Кремле уже обсуждают перенос столицы из Москвы вглубь страны. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что распад России уже начался и остановить его невозможно. Доказательством такого развития событий является и риторика российского директора Владимира Путина.

По его словам, в Кремле уже обсуждается возможность переноса столица страны-оккупанта из Москвы вглубь территории РФ.

видео дня

"Россия фрагментируется, РФ не будет в тех пределах, и остановить этот процесс уже невозможно. Если об этом процессе начинает говорить сам Гитлер по фамилии Путин, то имейте в виду, что это так и будет происходить. Они уже сейчас говорят о переносе столицы вглубь Hоссии, и многие другие процессы – они уже идут", - подчеркнул Алексей Данилов.

Россию ждет кризис и распад государства

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк ранее заявил, что ситуация внутри страны-агрессора России становится все более напряженной. Конфликт между Минобороны оккупантов и главарем ЧВК Вагнера усиливается.

Согласно прогнозу Подоляка, РФ в ближайшие месяцы ждет серьезное внутреннее противостояние.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов полагает, что процесс распада РФ уже запущен. По его мнению, нужно провести работу, чтобы не допустить распространения ядерного оружия.

Кроме того, Данилов считает, что в России есть личности, которые готовы свергнуть Путина.

Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сказал, что страна-оккупант Россия понесла серьезные потери на войне. По мнению разведчика, уже через 3 месяца экономика РФ не позволит ей вести боевые действия против Украины.

Смотрите видео Главред - наступление России "сдуется", а Украина в мае перейдет в контрнаступление

Война России против Украины:

Алексей Данилов война России и Украины распад России
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

11:39

Россия развалится на части, в Кремле обсуждают перенос столицы из Москвы – Данилов

10:59

Украина обвинила двух военных РФ в изнасиловании матери и ребенка: в OSINT установили одного из них

10:59

"Решающие полгода": контрнаступление ВСУ заставит РФ действовать по одному из 3 сценариев – экспертВидео

10:58

Почему нельзя пить зеленый чай с молоком: для кого он особо опасен

10:34

Сенаторы США от обеих партий давят на Пентагон относительно отправки F-16 в Украину - Politico

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

10:26

ВСУ ожидает тяжелая борьба с россиянами весной и летом – спикер ПентагонаВидео

10:02

"Будет опаснее всего": экстрасенс сказала, какие города в ближайшее время атакует РФВидео

09:51

Инцидент с американским дроном в Черном море не приведет к прямому конфликту между РФ и США – ISW

09:45

Гороскоп Таро на апрель 2023: Овнам - прибыль, Тельцам - большие перемены, Близнецам - новостьВидео

Реклама
09:42

"Они уже писали, что будет беда": в Украине разнесли пессимистическую статью Washington Post о ВСУВидео

09:41

Россиян в Крыму окутывает страх: мобилизация усилилась, бизнес РФ готовится к эвакуации – ЦНСВидео

09:21

Кремль запускает в США масштабную антиукраинскую кампаниюмнение

08:50

В Ивано-Франковске массажистка подожгла клиентку: женщина скончалась от ожогов

08:45

Гороскоп на сегодня 15 марта 2023: Ракам – насыщенный день, Львам – испорченные планыВидео

08:37

Под фейки о "биолабораториях в Украине" Россия создает наступательное биооружие – Госдеп СШАВидео

08:02

В ВСУ отреагировали на инцидент с MQ-9 Reaper и российским Су-27 в Черном море: новые подробности

07:40

Путин "собрался" долго воевать с Украиной и предстанет перед сложным выбором – ISWВидео

07:23

Погиб в день рождения жены: в Ровно попрощались с защитником Украины из МариуполяВидео

06:44

Дрон летел без вооружения и в 120 км от Крыма: в NYT раскрыли детали инцидента над Черным морем

06:20

Пригожин в ближайшее время станет "полезным русским"мнение

Реклама
05:23

Пекин может шантажировать США: аналитик спрогнозировал, как это отразится на Украине

04:55

Почему от кофе "разрывается" голова: невролог назвала 5 основных причинВидео

03:50

Как очистить дымоход: удивительно простой способ работает безотказно

03:20

КНР может прибегнуть к шантажу США: аналитик рассказал, что будет с военной помощью для УкраиныВидео

03:20

За уши не оттащить от такой вкуснятины: картофельное пюре по-новому, рецепт невероятно простВидео

02:50

Как реанимировать подгоревшую гречку: способ, который придаст блюду неповторимый вкус

02:24

"Поэтому ее из Большого выгнали": Волочкова расставила ноги и попала впросакВидео

02:05

Звездная украинская прыгунья похвасталась "спелыми" ягодицами в купальнике

01:35

Жданов пояснил, можно ли из систем Patriot бить по наземным целям

00:51

Почему 15 марта нельзя поднимать деньги: приметы и что нельзя делать в самый неприятный день годаВидео

00:37

Черная метка: пять букв в имени, которые обрекают человека на несчастья и страданияВидео

00:15

Планировал убийство Буданова и Резникова: в Украине приговорили к 12 годам российского киллераВидео

14 марта, вторник
23:40

Зеленский срочно собрал Ставку: решено усиливать оборону БахмутаВидео

22:48

Почему 16 марта нельзя выносить мусор: приметы и запреты дняВидео

22:47

РФ увеличила количество "Калибров" в Черном море: Гуменюк предупредила об угрозе ракетной атакиВидео

22:37

"Они уже проиграли войну": РФ уже готовится к контрнаступлению ВСУ - РезниковВидео

22:32

"Дрянная девчонка" остепенилась: 36-летняя Линдси Лохан беременна первенцем

22:15

Модная стрижка 2023 неописуемой красоты, которая проста в укладке и отлично молодитФото

22:12

"Говорил об Украине": Максим Галкин удивил всех на концерте в США, россияне в истерикеВидео

21:42

Трейлер фильма с темнокожей русалочкой: старый сюжет, новые герои и буйный гнев зрителейВидео

Реклама
21:35

"Вытащили из адской дыры": воины ВСУ во время штурма вражеских позиций спасли пленного собратаВидео

21:09

"Мы продолжим делать то, что нам нужно": в США жестко ответили РФ после инцидента в Черном море

20:35

Гайдай уходит: Кабмин согласовал увольнение руководителей Луганской, Одесской и Хмельницкой ОВАВидео

20:21

Холостяк Топольский заинтриговал новым романом и рассказал про знакомство с девушкойВидео

20:16

Возможно ли контрнаступление ВСУ без западных истребителей: Резников раскрыл сценарийВидео

19:48

Кошки не зря обожают спать на хозяине: почему они так делаютВидео

19:31

"Ударил по винту": американский дрон столкнулся с российским истребителем над Черным морем

19:20

Королю Чарльзу надо подготовиться: Меган Маркл готовит новую "бомбу" откровенийВидео

19:20

Загнанный в угол Лукашенко искал возможность продатьсямнение

19:17

Воздушные тревоги весь день: Свитан рассказал, как россияне прощупывают украинскую ПВОВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Модные прическиКрасивый маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения дочериС днем рождения сынаС днем рождения женщине
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять