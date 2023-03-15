Россия развалится на части, в Кремле обсуждают перенос столицы из Москвы – Данилов

Страна-оккупант Россия не сможет сохранить контроль над своими территориями, процесс распада остановить уже невозможно, считает Алексей Данилов.

Раз о распаде России заговорил уже и Путин, значит, так и будет - Данилов / Коллаж УНИАН, ua.depositphotos.com

Процесс распада агрессора России уже запущен и остановить его невозможно. Российского государства не будет в тех границах, в которых оно существует сегодня. В Кремле уже обсуждают перенос столицы из Москвы вглубь страны. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что распад России уже начался и остановить его невозможно. Доказательством такого развития событий является и риторика российского директора Владимира Путина.

По его словам, в Кремле уже обсуждается возможность переноса столица страны-оккупанта из Москвы вглубь территории РФ.

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"Россия фрагментируется, РФ не будет в тех пределах, и остановить этот процесс уже невозможно. Если об этом процессе начинает говорить сам Гитлер по фамилии Путин, то имейте в виду, что это так и будет происходить. Они уже сейчас говорят о переносе столицы вглубь Hоссии, и многие другие процессы – они уже идут", - подчеркнул Алексей Данилов.

Россию ждет кризис и распад государства

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк ранее заявил, что ситуация внутри страны-агрессора России становится все более напряженной. Конфликт между Минобороны оккупантов и главарем ЧВК Вагнера усиливается.

Согласно прогнозу Подоляка, РФ в ближайшие месяцы ждет серьезное внутреннее противостояние.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов полагает, что процесс распада РФ уже запущен. По его мнению, нужно провести работу, чтобы не допустить распространения ядерного оружия.

Кроме того, Данилов считает, что в России есть личности, которые готовы свергнуть Путина.

Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сказал, что страна-оккупант Россия понесла серьезные потери на войне. По мнению разведчика, уже через 3 месяца экономика РФ не позволит ей вести боевые действия против Украины.

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Война России против Украины: