"Нас отбросило в коридор": жертв в результате удара по Запорожью может быть больше - медик

Медик и волонтер Станислав Стойко вспомнил, что через несколько секунд после первого взрыва прилетела вторая ракета.

Оккупанты ударили ракетами по многоэтажному дому в Запорожье / Коллаж фото скриншот из видео

Российские оккупанты ударили ракетами по многоквартирному дому в Запорожье. В этот момент украинский медик и волонтер Станислав Стойков находился на кухне со своей мамой. Взрывной волной их просто отбросило в коридор. Об этом он рассказал в комментарии ТСН.

Через несколько минут после первого взрыва в соседний дом попала вторая ракета.

"Я заехал к маме, мы с ней пили кофе. Во время взрыва нас отбросило волной в коридор. Прошло буквально несколько секунд, как прилетела вторая ракета, она попала в стоящий рядом дом ... Люди начали выбегать из дома, я тоже решил отвести маму с собакой подальше. Потом вернулся. Раньше я работал хирургом, вернулся помогать людям. Можно сказать, что ракеты попали в один и тот же угол – дома расположены рядом", - говорит Станислав.

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Оккупанты ударили ракетами по многоэтажному дому в Запорожье / скриншот из соцсетей

Оккупанты ударили ракетами по многоэтажному дому в Запорожье / скриншот из видео

По его данным, жильцы в нескольких квартирах остались заблокированы, им помогали выбираться наружу.

Станислав убежден, что жертв может быть намного больше, ведь до сих пор спасатели разбирают завалы.

"Я бы не сказал, что погиб один человек. До многих людей еще не было возможности добраться", — говорит Стойков.

Ракета, которая попала в дома и не разорвалась, до сих пор находится на крыше.

Ракетная атака в Запорожье 22 марта - что известно

В Запорожской области 22 марта во время воздушной тревог прогремели несколько взрывов. Под огнем находились жилые дома и остров Хортица.

На ракетный удар по Запорожью отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

"Запорожье. Прямо сейчас российская ракета попала в многоэтажное здание. Россия со зверской жестокостью обстреливает город. Попадания по жилым кварталам, где живут обычные люди, дети. Страна-террорист стремится уничтожить наши города, наше государство, наших людей", - написал глава государства и опубликовал кадры прямого попадания российской ракеты в жилой дом.

В Запорожской ОВА сообщили, что российские войска при обстреле Запорожья ударили по жилой девятиэтажке, расположенной в спальном районе. Враг выпустил по дому две ракеты.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что российские войска при обстреле Запорожья нанесли удар по многоэтажке, вероятно из РСЗО "Торнадо-С".

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