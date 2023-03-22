"Летит очень быстро": Игнат назвал ракеты, которые влетели в жилой дом Запорожья

Игнат отметил, что не всегда есть возможность сообщить о такой террористической атаке врага.

Ракетный удар по Запорожью / mil.in.ua, соцсети

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что российские войска при обстреле Запорожья нанесли удар по многоэтажке, вероятно из РСЗО "Торнадо-С".

"По предварительным данным, это вероятно реактивная система залпового огня "Торнадо-С". Это реактивная артиллерия, которая летит чрезвычайно быстро. От пуска до попадания - десятки секунд", - сказал Игнат в эфире телемарафона.

Игнат отметил, что не всегда есть возможность сообщить о такой террористической атаке врага.

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"Если есть возможность у наших сил обороны оповестить когда будет работать реактивная и ствольная артиллерия - это, безусловно, делается. Если такой возможности нет, если нет разведывательных данных, могут быть такие террористические атаки врага", - заявил Игнат.

Жертвы ракетной атаки в Запорожье

Россияне попали в два девятиэтажных жилых дома в Запорожье. В результате удара, по последним данным, пострадали 25 человек.

3 человека - в тяжелом состоянии, 19 - в среднем, 3 - в легком. Еще один гражданский погиб.

Ракетная атака в Запорожье 22 марта - что известно

В Запорожской области 22 марта во время воздушной тревог прогремели несколько взрывов. Под огнем находятся жилые дома и остров Хортица.

На ракетный удар по Запорожью отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

"Запорожье. Прямо сейчас российская ракета попала в многоэтажное здание. Россия со зверской жестокостью обстреливает город. Попадания по жилым кварталам, где живут обычные люди, дети. Страна-террорист стремится уничтожить наши города, наше государство, наших людей", - написал глава государства и опубликовал кадры прямого попадания российской ракеты в жилой дом.

В Запорожской ОВА сообщили, что российские войска при обстреле Запорожья ударили по жилой девятиэтажке, расположенной в спальном районе. Враг выпустил по дому две ракеты.

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