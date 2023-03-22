Ракетная атака России: количество пострадавших в Запорожье резко возросло, новые детали

Количество пострадавших в результате попадания российской ракеты в Запорожье между двумя девятиэтажками продолжает расти.
Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, количество пострадавших уже превышает 30 человек.
Отмечается, что в результате удара были госпитализированы 27 человек, среди которых 3 детей. Еще 5 людям была оказана медицинская помощь на месте. Один из гражданских погиб.
"Силами подразделений ГСЧС удалось спасти 6 граждан и 1 собаку. Сейчас продолжаются аварийно-спасательные работы. Количество пострадавших превышает 30 человек", - пишет пресс-служба.
Количество пострадавших возросло до 33 человек
На месте работают 66 спасателей и 14 единиц техники.
Также глава Запорожской облгосадминистрации сообщил, что количество пострадавших возросло до 33 человек, в настоящее время известно об одном погибшем, 3 человека в тяжелом состоянии.
Людей продолжают искать
"С тяжелыми ранениями у нас трое взрослых людей. Есть информация, что в квартире, куда именно было попадание, могут быть люди. Предварительно, пожилая пара", — рассказал Малашко.
Ракетная атака в Запорожье 22 марта - что известно
В Запорожской области 22 марта во время воздушной тревог прогремели несколько взрывов. Под огнем находились жилые дома и остров Хортица.
На ракетный удар по Запорожью отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.
"Запорожье. Прямо сейчас российская ракета попала в многоэтажное здание. Россия со зверской жестокостью обстреливает город. Попадания по жилым кварталам, где живут обычные люди, дети. Страна-террорист стремится уничтожить наши города, наше государство, наших людей", - написал глава государства и опубликовал кадры прямого попадания российской ракеты в жилой дом.
В Запорожской ОВА сообщили, что российские войска при обстреле Запорожья ударили по жилой девятиэтажке, расположенной в спальном районе. Враг выпустил по дому две ракеты.
Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что российские войска при обстреле Запорожья нанесли удар по многоэтажке, вероятно из РСЗО "Торнадо-С".
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