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Ракетная атака России: количество пострадавших в Запорожье резко возросло, новые детали

22 марта 2023, 17:59
Сообщается, что в квартире, куда именно было попадание российской ракеты, могут быть люди.
Запорожье ракетный удар
Запорожье ракетный удар / ГСЧС

Количество пострадавших в результате попадания российской ракеты в Запорожье между двумя девятиэтажками продолжает расти.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, количество пострадавших уже превышает 30 человек.

Отмечается, что в результате удара были госпитализированы 27 человек, среди которых 3 детей. Еще 5 людям была оказана медицинская помощь на месте. Один из гражданских погиб.

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"Силами подразделений ГСЧС удалось спасти 6 граждан и 1 собаку. Сейчас продолжаются аварийно-спасательные работы. Количество пострадавших превышает 30 человек", - пишет пресс-служба.

Количество пострадавших возросло до 33 человек

На месте работают 66 спасателей и 14 единиц техники.

Также глава Запорожской облгосадминистрации сообщил, что количество пострадавших возросло до 33 человек, в настоящее время известно об одном погибшем, 3 человека в тяжелом состоянии.

Людей продолжают искать

"С тяжелыми ранениями у нас трое взрослых людей. Есть информация, что в квартире, куда именно было попадание, могут быть люди. Предварительно, пожилая пара", — рассказал Малашко.

Ракетная атака в Запорожье 22 марта - что известно

В Запорожской области 22 марта во время воздушной тревог прогремели несколько взрывов. Под огнем находились жилые дома и остров Хортица.

На ракетный удар по Запорожью отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

"Запорожье. Прямо сейчас российская ракета попала в многоэтажное здание. Россия со зверской жестокостью обстреливает город. Попадания по жилым кварталам, где живут обычные люди, дети. Страна-террорист стремится уничтожить наши города, наше государство, наших людей", - написал глава государства и опубликовал кадры прямого попадания российской ракеты в жилой дом.

В Запорожской ОВА сообщили, что российские войска при обстреле Запорожья ударили по жилой девятиэтажке, расположенной в спальном районе. Враг выпустил по дому две ракеты.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что российские войска при обстреле Запорожья нанесли удар по многоэтажке, вероятно из РСЗО "Торнадо-С".

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