РФ "повышает ставки": Путин преследует две цели заявлениями о размещении "ядерки" в Беларуси – CNN

Российский диктатор этим решением угрожает не столько Украине, сколько странам НАТО, и пытается создать большее напряжение в Европе.

Путин преследует две цели заявлениями о размещении ядерного оружия в Беларуси/ сайт Кремля, ua.depositphotos.com

Диктатор страны-агрессора РФ Владимир Путин своим заявлением о намерении разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие пытается еще больше повысить уровень угрозы в Европе. Таким образом он хочет "поднять ставки" в противостоянии РФ с Западом.

Глава Кремля пытается угрожать таким оружием не так Украине, как странам НАТО, в частности, Польше, Литве и Латвии. Об этом сообщает издание CNN.

Аналитики высказали изданию мнение, что Путину было выгодно использовать такой повод, чтобы попытаться запугать Запад. Ведь тактическое ядерное оружие после размещения его в Беларуси будет нести потенциальную угрозу ближайшим странам Североатлантического альянса.

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Эксперты напомнили, что российский диктатор весь прошлый год угрожал, что может применить ядерное оружие. Особенно настойчиво он прибегал к таким угрозам в те моменты, когда российская оккупационная армия терпела неудачи на фронте.

"Это может помочь объяснить контекст заявления Путина. Сейчас у него много проблем. Российские войска обстреливают украинские города с воздуха, но их наземная война не дает большого прогресса", – говорят аналитики.

Но есть еще вторая причина, почему объявление о намерении разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси выгодно Путину. Такой шаг может помочь российскому диктатору отвлечь внимание россиян от ряда провалов оккупантов Украины.

Также CNN отмечает, что американские дипломаты прокомментировали слова Путина о том, что якобы он передаст контроль над тактическим ядерным оружием самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко. Они напомнили, что Лукашенко в 1994 году подписал соглашение об отказе от ядерного оружия. Один из дипломатов подчеркнул, что ядерное оружие, в случае его размещения в Беларуси, должны будут обслуживать российские силы. Поэтому это будет еще одним фактором влияния Путина на Лукашенко.

РФ собирается разместить ядерное оружие в Беларуси

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ якобы намерена разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси. Он заявил пропагандистам, что поводом для этого стало заявление Великобритании о передаче Украине боеприпасов с обедненным ураном. При этом он сказал, что РФ якобы уже помогла Лукашенко переоборудовать самолеты для применения тактического оружия.

В США и международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN) отреагировали на заявление Путина о том, что РФ разместит тактическое ядерное оружие на территории Беларуси. Министерство обороны США заявило, что сейчас нет никаких признаков того, что РФ планирует применить ядерное оружие. Но в Международной кампании по запрещению ядерного оружия осудили заявление диктатора и заявили, что Европа не может быть в безопасности, пока Путин владеет ядерным оружием.

Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал заявление Путина о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси. По его словам – это шаг к внутренней дестабилизации в РФ. Данилов также добавил, что тем самым Кремль фактически взял Беларусь в ядерные заложники. В свою очередь советник главы ОП Михаил Подоляк рассчитывает на то, что Европа усилит санкции против России в ответ такие заявления Путина.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что Украина требует созвать заседание Совета безопасности ООН и не допустить ядерного шантажа от Путина. В МИД подчеркнули, что заявление Путина о планах разместить тактическое ядерное оружие в РБ – очередная провокация. Оккупанты ведут жестокую войну против Украины, не могут одержать победу на поле боя и переходят к подобным действиям.

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